Насилие и общество. В Краснодаре покажут спектакль «Веревка» по пьесе ставропольского драматурга Хейфеца

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

Краснодарцы смогут оценить постановку по мотивам одноименной пьесы Михаила Хейфеца (18+)

Центр психологии и искусства «Люди-игры» анонсировал на 7-8 июня премьерные показы спектакля «Веревка» по мотивам одноименной пьесы ставропольского драматурга Михаила Хейфеца. Это итоговая работа базового актерского курса ACT. LAB 16/19.

Основная тема произведения — насилие и общество. На сцене постановщик и актеры попытаются ответить на вопрос: почему людей сдерживает от насилия страх наказания, а не мораль.

«Симбиоз культур и жанров»:

Режиссером спектакля выступила Екатерина Корецкая.

Начало показов в 19:00 по улице Красноармейской, 45. Стоимость билетов 1000 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.

Михаил Хейфец родом из Ессентуков Ставропольского края. С 1990 года проживает в Израиле. Пьесу «Веревка» выпустил в 2010 году. Она написана в жанре мрачной комедии с жизнерадостным финалом.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре с 5 по 8 июня пройдут гастроли Театра драмы имени Федора Волкова.

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