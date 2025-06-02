Краснодарцы смогут бесплатно и анонимно пройти тестирование на ВИЧ

Мобильные пункты с экспресс-тестированием на ВИЧ будут работать в краснодарских скверах

3 июня мобильный пункт будет работать в сквере им. Г. К. Жукова. Пройти тестирование можно будет с 10:00 до 13:00.

Пресс-служба администрации Краснодара сообщила , что 3 и 6 июня желающие смогут пройти бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ.

СПИД, ВИЧ и все такое:

6 июня мобильный пункт будет работать в Екатерининском сквере, рядом с памятником Екатерине II. Проверить свой ВИЧ-статус можно будет также с 10:00 до 13:00.

Диагностика займет около 15 минут. Тестирование проводится анонимно и на добровольной основе.

«Также в день проведения акции участники смогут получить консультации специалиста», — сообщили в пресс-службе мэрии.

28 ноября 2024 года заместитель главного врача по эпидемиологическим вопросам Клинического центра профилактики и борьбы со СПИД Краснодарского края Павел Лебедев в разговоре с «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» сообщил, что на диспансерном учете в крае находятся 23,5 тысячи пациентов с ВИЧ-инфекцией.



В декабре 2024 года «Деловая газета-Юг» со ссылкой на пресс-службу Минздрава Краснодарского края сообщила, что в крае за январь-ноябрь 2024 года было зарегистрировано более 1400 ВИЧ-инфицированных, что на 21,4% меньше показателя аналогичного периода 2023 года.