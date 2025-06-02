В хуторе под Ростовом-на-Дону детсад начали строить на месте единственного школьного стадиона

Предыстория. О планируемом строительстве детского сада стало известно еще в начале 2025 года. В апреле 2025 года активистка Татьяна Иващенко и депутат Краснокрымского поселения от КПРФ Ирина Барбакова рассказали «Региональному аспекту» о борьбе жителей с планами властей и протестами против постройки детсада на месте стадиона. Женщины вместе с жителями хутора записали видеообращение к президенту и отправили письмо в региональное министерство образования — его подписали более 400 человек.

31 мая «Региональный аспект» сообщил о начале строительства детского сада в хуторе Ленинаван на месте единственного школьного стадиона. Об этом изданию рассказала местная активистка и экс-депутат Заксобрания Ростовской области Татьяна Иващенко.

По словам активистки, хутор Ленинаван перенаселен и застроен коттеджами, а в поселении проблема с социальной инфраструктурой, нехватка детсадов, школ и других объектов.

Площадь хутора Ленинаван (входит в Ростовскую агломерацию) — 2,52 квадратных километра.



По данным всероссийской переписи населения на 2020 год в хуторе проживало 2788 человек. Он входит в в Краснокрымское сельское поселение, где по переписи 2021 года проживали 7770 человек. Однако по заявлению главы местной администрации Лавра Черкашина в 2023 году число жителей поселения приближалось к 15 тысячам.

Новый детский сад будет рассчитан на 300 мест, но жителей возмущает выбор участка для его постройки. По словам хуторян, в Ленинаване есть более подходящие места для строительства, но власти просто решили сэкономить.

Татьяна Иващенко отметила, что школьный стадион — «единственное место в хуторе, где дети могут поиграть в мяч и вообще заняться спортом на свежем воздухе».