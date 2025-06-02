В хуторе под Ростовом-на-Дону детсад начали строить на месте единственного школьного стадиона

Ростовская область

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  • Стадион в хуторе Ленинаван в апреле 2025 года © Скриншот фото с сайта издания «Региональный аспект»
    Стадион в хуторе Ленинаван в апреле 2025 года © Скриншот фото с сайта издания «Региональный аспект»

Жители хутора Ленинаван возмущены строительством детского сада на месте стадиона

Предыстория. О планируемом строительстве детского сада стало известно еще в начале 2025 года. В апреле 2025 года активистка Татьяна Иващенко и депутат Краснокрымского поселения от КПРФ Ирина Барбакова рассказали «Региональному аспекту» о борьбе жителей с планами властей и протестами против постройки детсада на месте стадиона. Женщины вместе с жителями хутора записали видеообращение к президенту и отправили письмо в региональное министерство образования — его подписали более 400 человек. 

31 мая «Региональный аспект» сообщил о начале строительства детского сада в хуторе Ленинаван на месте единственного школьного стадиона. Об этом изданию рассказала местная активистка и экс-депутат Заксобрания Ростовской области Татьяна Иващенко. 

По словам активистки, хутор Ленинаван перенаселен и застроен коттеджами, а в поселении проблема с социальной инфраструктурой, нехватка детсадов, школ и других объектов.

Площадь хутора Ленинаван (входит в Ростовскую агломерацию) — 2,52 квадратных километра.

По данным всероссийской переписи населения на 2020 год в хуторе проживало 2788 человек. Он входит в в Краснокрымское сельское поселение, где по переписи 2021 года проживали 7770 человек. Однако по заявлению главы местной администрации Лавра Черкашина в 2023 году число жителей поселения приближалось к 15 тысячам. 

Новый детский сад будет рассчитан на 300 мест, но жителей возмущает выбор участка для его постройки. По словам хуторян, в Ленинаване есть более подходящие места для строительства, но власти просто решили сэкономить.

Татьяна Иващенко отметила, что школьный стадион — «единственное место в хуторе, где дети могут поиграть в мяч и вообще заняться спортом на свежем воздухе».

«Мешаем другим посетителям»:

«Все очень печально — работы на стадионе уже начались. Стадион сравняли с землей, выкорчевали ворота футбольные, дети плакали. Последние две с половиной недели [учебного года] уроков физкультуры не было у детей. Ну, и, по всей видимости, все лето им негде будет вообще играть, заниматься. Где будут слоняться и какие себе придумывать развлечения, хорошие или нехорошие, никто не знает», — прокомментировала строительство активистка.

По ее словам, официальные ответы из разных инстанций идентичны ответам районных властей: возведение модульного (быстровозводимого) детсада на стадионе позволит «оперативно» решить проблему нехватки дошкольных мест. В письме за подписью первого замгубернатора Ростовской области Игоря Гуськова говорится, что капитальное строительство детского сада заняло бы четыре года.

«Мне кажется, здесь круговая порука — и возможно, коррупционная составляющая. Снизу доверху. На все наши разумные доводы власть отвечает манипуляцией общественным мнением. Потому что на вопрос, а почему так, мы получаем ответ: «А потому что». Родители Ленинавана, которые понимают, что ребенок после детсада пойдет в школу без полноценного стадиона, готовы подождать год или два», — отемтила Иващенко.

Взамен власти пообещали построить спортплощадку на территории школы, но ее размеры будут в несколько раз меньше стадиона. Чтобы остановить постройку, Татьяна Иващенко дважды выходила на пикет возле здания правительства области, но это не дало результата.

Как писали Юга.ру, власти Ростова-на-Дону хотят отремонтировать Донскую библиотеку за 2,17 млрд рублей. Проект критикуют архитекторы и краеведы. 

Детские сады Ростов-на-Дону Стадионы Строительство

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