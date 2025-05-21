«Мешаем другим посетителям». Ростовских детей с инвалидностью могут лишить бесплатных тренировок по плаванию

Ростовская область

Распечатать

  • © Фото 526663 с сайта pixabay.com
    © Фото 526663 с сайта pixabay.com

Чемпион мира по плаванию Степан Смагин сообщил, что его подопечным с инвалидностью планируют отменить бесплатные тренировки

20 мая «Региональному Аспекту» стало известно о намерении руководства бассейна «Бриз» в Ростове-на-Дону отменить тренировки по плаванию для детей с ограниченными возможностями здоровья. Ребята с ОВЗ занимались там весь предыдущий год. Такое решение, по словам родителей, объяснили тем, что их дети якобы мешают другим посетителям.

О проблеме также сообщил мастер спорта, чемпион мира по плаванию и финалист паралимпийских игр Степан Смагин. В «Бризе» именно он бесплатно тренирует детей с ментальными нарушениями и ДЦП, слабовидящих и тотально слепых. В каждой — по 8-9 человек.

«Около месяца назад с нами общался человек от руководства спортивного объекта и сказал, что мы будто бы мешаем другим посетителям. В спортивном комплексе есть центр доктора Бубновского, и вот мы, как нам сказали, мешаем людям, которые проходят там реабилитацию — они не могут плавать, когда хотят. Хотя мы весь год занимались всего пару часов, и то в «мертвое» время — в обед. Одна группа в 13:00, другая — в 14:00, когда многие люди на работе, а обычные дети в школе. Но нам сказали, что посетители жалуются, и поэтому мы больше не сможем заниматься», — рассказал Смагин.

Читайте также:

Тренер подчеркнул, что лично к нему или детям никто с претензиями не подходил. В самом бассейне «Бриз» журналистам «Регионального Аспекта» заявили, что детей не выгоняют, и произошло недопонимание. Однако официально прокомментировать ситуацию сможет только директор, которого «нет на месте, а когда будет, никто не знает»

Спустя неделю руководство «Бриза» так и не вышло на связь со СМИ. Родители также подтвердили, что ситуация не изменилась, и тренер ищет новое место для занятий.

По данным СМИ, в Ростове-на-Дону спортивный комплекс для детей и подростков с ОВЗ обещали построить еще в 2015 году. Но этого не случилось. По состоянию на 2022 год, в городе проживали более 3 тыс. детей-инвалидов, 652 из которых имели показания к занятиям плаванием. Некоторые бассейны планировали оснастить специальным оборудованием и подготовить тренеров, чего тоже не произошло.

Напомним, что в 2018 году в одном из санаториев Сочи «особенным» детям попытались запретить пользоваться бассейном одновременно с другими посетителями. Там появилась табличка о том, что отдыхающие по путевке ФСС (Фонда социального страхования) могут плавать в бассейне только в определенное время.

Ранее Юга.ру рассказывали, как краснодарский фонд «Открытая среда» помогает работать и жить людям с аутизмом.

Дети Дети с инвалидностью Здоровье Инвалидность Медицина Плавание Ростов-на-Дону Ростовская область Спорт

Новости

В лесах Сочи зацвело одно из самых ядовитых растений Кавказа. Его пары могут обжечь и вызвать аллергию
В Краснодаре состоится показ и обсуждением с критиком фильма «Это всего лишь конец света»
Число пациентов химиотерапии в Ростовской области выросло на 40%
«Мешаем другим посетителям». Ростовских детей с инвалидностью могут лишить бесплатных тренировок по плаванию
Долгожданное потепление. В Краснодарском крае перед выходными воздух прогреется почти до 30 °С
Глава Краснодарского края уволил заместителя по строительству за отставания по соцобъектам

Лента новостей

Реклама на сайте