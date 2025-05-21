«Мешаем другим посетителям». Ростовских детей с инвалидностью могут лишить бесплатных тренировок по плаванию

20 мая «Региональному Аспекту» стало известно о намерении руководства бассейна «Бриз» в Ростове-на-Дону отменить тренировки по плаванию для детей с ограниченными возможностями здоровья. Ребята с ОВЗ занимались там весь предыдущий год. Такое решение, по словам родителей, объяснили тем, что их дети якобы мешают другим посетителям. О проблеме также сообщил мастер спорта, чемпион мира по плаванию и финалист паралимпийских игр Степан Смагин. В «Бризе» именно он бесплатно тренирует детей с ментальными нарушениями и ДЦП, слабовидящих и тотально слепых. В каждой — по 8-9 человек. «Около месяца назад с нами общался человек от руководства спортивного объекта и сказал, что мы будто бы мешаем другим посетителям. В спортивном комплексе есть центр доктора Бубновского, и вот мы, как нам сказали, мешаем людям, которые проходят там реабилитацию — они не могут плавать, когда хотят. Хотя мы весь год занимались всего пару часов, и то в «мертвое» время — в обед. Одна группа в 13:00, другая — в 14:00, когда многие люди на работе, а обычные дети в школе. Но нам сказали, что посетители жалуются, и поэтому мы больше не сможем заниматься», — рассказал Смагин.

Тренер подчеркнул, что лично к нему или детям никто с претензиями не подходил. В самом бассейне «Бриз» журналистам «Регионального Аспекта» заявили, что детей не выгоняют, и произошло недопонимание. Однако официально прокомментировать ситуацию сможет только директор, которого «нет на месте, а когда будет, никто не знает».

Спустя неделю руководство «Бриза» так и не вышло на связь со СМИ. Родители также подтвердили, что ситуация не изменилась, и тренер ищет новое место для занятий.



По данным СМИ, в Ростове-на-Дону спортивный комплекс для детей и подростков с ОВЗ обещали построить еще в 2015 году. Но этого не случилось. По состоянию на 2022 год, в городе проживали более 3 тыс. детей-инвалидов, 652 из которых имели показания к занятиям плаванием. Некоторые бассейны планировали оснастить специальным оборудованием и подготовить тренеров, чего тоже не произошло.



Напомним, что в 2018 году в одном из санаториев Сочи «особенным» детям попытались запретить пользоваться бассейном одновременно с другими посетителями. Там появилась табличка о том, что отдыхающие по путевке ФСС (Фонда социального страхования) могут плавать в бассейне только в определенное время.