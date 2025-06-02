В Сочи площадь садов субтропических фруктов увеличат на треть в 2025 году
Предприятия Сочи расширят посадки субтропических культур на 33 га
2 июня пресс-служба мэрии Сочи сообщила «РБК Краснодар», что в 2025 году предприятия курорта планируют увеличить площадь садов субтропических фруктов на треть — 33 га. В конце ноября 2024 года площадь насаждений экзотических культур составляла 92 га.
«В 2024 году КФХ «100 гектар» уже заложено 12 гектаров садов (цитрусовых, фейхоа, инжира). В планах предприятия в 2025 году произвести закладку еще 20 га. Кроме этого планирует развиваться и КФХ «Питомник Южный сад», план закладки субтропических культур в 2025 году составляет 13 га», — сказано в сообщении.
В Сочи возведут банановые теплицы за 10 млн рублей:
По данным СМИ, субтропические культуры, включая чайные плантации, занимают около 300 га территории Сочи.
Предприятие КФХ «100 гектар» создали в 2024 году. Оно нацелено на формирование агропромышленного сада субтропических и южных плодовых культур. На территории хозяйства планируют наладить переработку фруктов и выпускать консервированную продукцию. Здесь создадут ботанический сад, питомник и площадки для проведения семинаров и практических занятий.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае начнут производить мармелад для диабетиков. В его составе есть водоросли.