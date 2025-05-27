В Краснодаре в Японском саду появилась скульптура «утренней» девочки
Скульптура «Утро» находится возле пруда Кагамиикэ
27 мая в Японском саду парка «Краснодар» появилась бронзовая скульптура «Утро». Она находится на ручье, впадающем в Зеркальный пруд Кагамиикэ. Сам Зеркальный пруд располагается в треугольнике между чайным домиком, водопадом Отаки и прудом Яцухаси.
Символика Японского сада в Краснодаре:
Скульптура представляет собой девочку азиатской внешности, которая, видимо, только проснулась. Она сонно потягивается и готовится встречать новый день.
В социальных сетях мнения о скульптуре и внешности девочки разделились. Некоторые пользователи раскритиковали скульптуру:
«Что-то как-то спорно, если честно, каким образом данная скульптура вписывается в общий ландшафт».
«А чего она зеленая?»
Другие же высказались положительно:
«Отличная идея! Скульптура хорошо вписалась во всю композицию и в ландшафт в целом!»
Как писали Юга.ру, 31 мая и 1 июня в Японском саду пройдут мастер-классы по вышивке, изготовлению бумажной куклы и живописи.