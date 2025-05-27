В Краснодаре в Японском саду появилась скульптура «утренней» девочки

Коллаж из фотографий скульптуры «Утро» © Фото из телеграм-канала «Парк «Краснодар»

Коллаж из фотографий скульптуры «Утро» © Фото из телеграм-канала «Парк «Краснодар»

Скульптура «Утро» находится возле пруда Кагамиикэ

27 мая в Японском саду парка «Краснодар» появилась бронзовая скульптура «Утро». Она находится на ручье, впадающем в Зеркальный пруд Кагамиикэ. Сам Зеркальный пруд располагается в треугольнике между чайным домиком, водопадом Отаки и прудом Яцухаси.

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Скульптура представляет собой девочку азиатской внешности, которая, видимо, только проснулась. Она сонно потягивается и готовится встречать новый день.

В социальных сетях мнения о скульптуре и внешности девочки разделились. Некоторые пользователи раскритиковали скульптуру: «Что-то как-то спорно, если честно, каким образом данная скульптура вписывается в общий ландшафт». «А чего она зеленая?» Другие же высказались положительно: «Отличная идея! Скульптура хорошо вписалась во всю композицию и в ландшафт в целом!»