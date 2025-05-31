Четыре ярмарки с продуктами от кубанских фермеров будут работать в Краснодаре

Ярмарки будут работать с 08:00 до 15:00 по адресам:

Пресс-служба администрации Краснодара сообщила , что 31 мая откроются четыре ярмарки выходного дня. Жители смогут купить черешню, вишню, клубнику, свежие овощи и фрукты, а также мед и орехи.

По словам властей, организаторы ярмарок тщательно следят за соблюдением санитарных требований Роспотребнадзора, а также осуществляют контроль за проведением ветеринарно-санитарной экспертизы.

Напомним, что до 2025 года работало 12 ярмарок выходного дня. В начале года ярмарки на пресечении улиц Длинной 135-137/1 и Красноармейской 106/1, а также на Думенко, 11/2 закрылись «по техническим причинам».

Также с 22 февраля не торгуют по Архитектора Ишунина, 7/1 и Евдокии Бершанской, 216/1.

С 10 мая до настоящего времени в городе были открыты восемь ярмарок выходного дня. Ярмарки на Уральской, 170/7, Дзержинского, 213, Каляева, 198 и на Проспекте Чекистов, 9 будут закрыты.

Еще в 2024 году начальник управления торговли и бытового обслуживания населения Краснодара Ольга Ольшанская пояснила, что некоторые ярмарки не работают в летний период из-за отсутствия «необходимых условий для хранения продуктов в теплую погоду».