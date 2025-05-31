В Краснодаре откроется только четыре ярмарки выходного дня. Мэрия сократила их количество из-за отсутствия необходимых условий

Краснодарский край

Распечатать

  • Овощи, ягоды и зелень © Фото Анны Петровой, Юга.ру
    Овощи, ягоды и зелень © Фото Анны Петровой, Юга.ру

Четыре ярмарки с продуктами от кубанских фермеров будут работать в Краснодаре

Пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что 31 мая откроются четыре ярмарки выходного дня. Жители смогут купить черешню, вишню, клубнику, свежие овощи и фрукты, а также мед и орехи. 

Ярмарки будут работать с 08:00 до 15:00 по адресам:

  • ул. им. Героя Яцкова, 11;
  • ул. Бургасская, 31/1;
  • ул. Одесская, 48;
  • ул. Восточно-Кругликовская, 26.

Мясо, рыба, молочка и яйца:

По словам властей, организаторы ярмарок тщательно следят за соблюдением санитарных требований Роспотребнадзора, а также осуществляют контроль за проведением ветеринарно-санитарной экспертизы.

Напомним, что до 2025 года работало 12 ярмарок выходного дня. В начале года ярмарки на пресечении улиц Длинной 135-137/1 и Красноармейской 106/1, а также на Думенко, 11/2 закрылись «по техническим причинам». 

Также с 22 февраля не торгуют по Архитектора Ишунина, 7/1 и Евдокии Бершанской, 216/1. 

С 10 мая до настоящего времени в городе были открыты восемь ярмарок выходного дня. Ярмарки на Уральской, 170/7, Дзержинского, 213, Каляева, 198 и на Проспекте Чекистов, 9 будут закрыты.

Еще в 2024 году начальник управления торговли и бытового обслуживания населения Краснодара Ольга Ольшанская пояснила, что некоторые ярмарки не работают в летний период из-за отсутствия «необходимых условий для хранения продуктов в теплую погоду»

Как писали Юга.ру, в марте 2025 года цены на продукты питания выросли на 14,6%. 

Еда Краснодар Продукты питания Торговля Ярмарки

Новости

В Краснодаре откроется только четыре ярмарки выходного дня. Мэрия сократила их количество из-за отсутствия необходимых условий
В Краснодаре состоится показ и обсуждение первого российского монкьюментари с использованием deepfake
Демографа Алексея Ракшу признали иноагентом. В середине мая он сообщал об антирекорде рождаемости в России
Бег с яйцом, борьба корэш и татарская дискотека. Краснодарцев зовут на сабантуй
В Краснодаре за 2 млрд рублей реконструируют коллектор в районе Восточно-Кругликовской
Кто разлил пальмовое масло на пляжах Анапы и Темрюкского района? Прокуратура Краснодарского края не нашла виновных

Лента новостей

«Верю только в ежедневный, тупой, кропотливый труд»
29 мая, 16:00
«Верю только в ежедневный, тупой, кропотливый труд»
Правила жизни Сергея Галицкого — 30 цитат бизнесмена и основателя ФК «Краснодар»
Краснодарский Новый театр кукол переехал в здание, где был ЦСИ «Типография»*
Вчера, 14:48
Краснодарский Новый театр кукол переехал в здание, где был ЦСИ «Типография»*
Какие спектакли покажут этим летом?
В Краснодаре на улице Московской снова ограничат движение трамваев и автомобилей
Вчера, 10:28
В Краснодаре на улице Московской снова ограничат движение трамваев и автомобилей

Реклама на сайте