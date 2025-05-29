Между Минском и Сочи запустят автобус. Сравнили маршрут с поездом и самолетом

На автобусе из Минска в Сочи можно доехать на 10 часов быстрее, чем на поезде

Транспорт будет отъезжать от минского автовокзала на Бобруйской в 19:30. По пути следования автобус будет останавливаться в Брянске, Воронеже, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Джубге, Лермонтово, Новомихайловском, Ольгинке, Туапсе, Лазаревском. Конечная остановка в Сочи — улица Виноградная, 272.

21 мая сервис «Атлас» сообщил о старте продаж билетов на автобус Минск — Сочи. Из Минска автобус начнет ходить с 26 июня, из Сочи — с 28 июня. Дальше рейсы будут отправляться каждые 4 дня.

Время в пути составит 34 часа. Стоимость взрослого билета составит 362,25 белорусских рублей (9 628 рублей по курсу на 29 мая 2025 года), детского (до 12 лет) — 253,58 белорусских рублей (6 740 рублей).

Обратный рейс в Минск будет отправляться из Сочи в 22:20. Время в пути и стоимость билета соответствуют маршруту из Минска.

Также на этом рейсе можно доехать и до Абхазии. Автобус заезжает в Адлер и к погранпереходу «Псоу» на российско-абхазской границе.

Транспорт оснащен всем необходимым для комфортной поездки, включая кондиционеры, индивидуальные USB-розетки и Wi-Fi.

Из Минска в Сочи можно добраться и поездами направлений «Минск — Адлер» и «Калининград — Адлер». Время в пути составит 48 часов — на 12 дольше чем на автобусе. Стоимость билетов в плацкарте начинается от 10 187 рублей.

Попасть на курорт из Минска можно и через сочинский аэропорт — прямые рейсы есть у компании «Белавиа». Самолеты летают из Минска раз в три дня. Время в пути составит 4 часа 20 минут, стоимость начинается от 19 642 рублей.