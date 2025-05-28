Автобусы связали Москву и Новороссийск. Напомнили о другом транспорте между городами
Автобусом из столицы в Новороссийск можно добраться за 22 часа
24 мая портал «Московский транспорт» сообщил о запуске автобусных маршрутов Москва — Новороссийск. Транспорт отправляется в 23:00 от автовокзала «Красногвардейский», который находится на пересечении Орехового бульвара и Ясеневой улицы. На конечную остановку, новороссийскую «Ленту», автобус прибывает в 21:00 следующего дня. Время в пути составит 22 часа. Стоимость билетов начинается от 5775 рублей.
Обратно в столицу автобус отправляется в 20:45 от автовокзала в Новороссийске и прибывает в Москву на автовокзал «Красногвардейский» в 19:00 следующего дня. Время в пути — 22 часа 15 минут. Стоимость билетов — от 5610 рублей.
Из столицы в Новороссийск можно добраться и другими способами. Например, прямым поездом из Москвы. В среднем время в пути составит 30 часов. Стоимость билетов начинается от 5711 рублей. Самый быстрый поезд из Москвы идет 22 часа — стоимость поездки в плацкарте начинается от 8567 рублей.
Из Москвы запустят автобусы в Геленджик, Новороссийск и Анапу.:
Другой вариант — доехать на поезде до Краснодара (самый быстрый — 18 часов 30 минут, стоимость билетов на него в среднем 15 000 рублей), а далее на «Ласточке» (от 2 часов 15 минут и 1078 рублей) или электричке (от 2 часов 57 минут и 490 рублей) до Новороссийска.
Добраться до Новороссийска можно и через сочинский аэропорт. В мае самые дешевые билеты по направлению «Москва — Сочи» обойдутся в 6529 рублей. Время в пути — 3 часа 30 минут.
Из Сочи в Новороссийск можно доехать на автобусе: время в пути составит от 5 часов 40 минут до 10 часов 5 минут. Стоимость — от 2338 рублей.
Можно рассмотреть и морское сообщение — из Сочи в Новороссийск курсирует скоростной теплоход «Комета». Судно ходит раз в день. Отправление из Сочи в 15:00, прибытие в Новороссийск — в 19:30. Для взрослых стоимость билета по тарифу «Стандарт» составит 6500 рублей, для детей — 5500 рублей. По тарифу «Комфорт» билет обойдется в 8500 рублей независимо от возраста пассажира.
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