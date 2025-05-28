Автобусы связали Москву и Новороссийск. Напомнили о другом транспорте между городами

Автобусом из столицы в Новороссийск можно добраться за 22 часа

24 мая портал «Московский транспорт» сообщил о запуске автобусных маршрутов Москва — Новороссийск. Транспорт отправляется в 23:00 от автовокзала «Красногвардейский», который находится на пересечении Орехового бульвара и Ясеневой улицы. На конечную остановку, новороссийскую «Ленту», автобус прибывает в 21:00 следующего дня. Время в пути составит 22 часа. Стоимость билетов начинается от 5775 рублей.

Обратно в столицу автобус отправляется в 20:45 от автовокзала в Новороссийске и прибывает в Москву на автовокзал «Красногвардейский» в 19:00 следующего дня. Время в пути — 22 часа 15 минут. Стоимость билетов — от 5610 рублей.

Из столицы в Новороссийск можно добраться и другими способами. Например, прямым поездом из Москвы. В среднем время в пути составит 30 часов. Стоимость билетов начинается от 5711 рублей. Самый быстрый поезд из Москвы идет 22 часа — стоимость поездки в плацкарте начинается от 8567 рублей.