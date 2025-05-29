В Краснодарском крае снова подорожает электричество. На сколько поднимут тарифы?

С 1 июля тарифы на электроэнергию на Кубани вырастут минимум на 12,6%

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила , что с 1 июля на Кубани вырастут тарифы на электроэнергию. Повышение цен коснется всех, но будет зависеть от диапазона. В администрации уточнили, что принадлежность к одному из трех диапазонов определяется объемами потребления электричества. Норма для первого диапазона — до 1000 кВт/ч в месяц в многоквартирном доме и до 1100 кВт/ч в частном доме. Также учитывается, используется ли на кухне электрическая или газовая плита.

Треть жителей Краснодарского края переплачивают за коммуналку почти 1000 рублей в год:

Стоимость ресурса по первому диапазону вырастет на 12,6%:

для горожан — с 6,53 до 7,35 рубля за киловатт-час;

для сельчан и горожан, которые живут в домах, оборудованных электроплитами и электроотопительными установками, — с 4,57 до 5,15 рубля за киловатт-час.

Узнать, на сколько поднимутся тарифы для других потребителей, можно в таблице.



Отметим, что это будет не единственное повышение тарифов. С 1 июля в регионе подорожают газ, тепло и вода.

Напомним, что в Краснодаре ежемесячно «планово» отключают электричество. В отдельные дни без ресурса остаются сотни домов.