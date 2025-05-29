В Краснодарском крае снова подорожает электричество. На сколько поднимут тарифы?
С 1 июля тарифы на электроэнергию на Кубани вырастут минимум на 12,6%
Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что с 1 июля на Кубани вырастут тарифы на электроэнергию. Повышение цен коснется всех, но будет зависеть от диапазона.
В администрации уточнили, что принадлежность к одному из трех диапазонов определяется объемами потребления электричества. Норма для первого диапазона — до 1000 кВт/ч в месяц в многоквартирном доме и до 1100 кВт/ч в частном доме. Также учитывается, используется ли на кухне электрическая или газовая плита.
Треть жителей Краснодарского края переплачивают за коммуналку почти 1000 рублей в год:
Стоимость ресурса по первому диапазону вырастет на 12,6%:
- для горожан — с 6,53 до 7,35 рубля за киловатт-час;
- для сельчан и горожан, которые живут в домах, оборудованных электроплитами и электроотопительными установками, — с 4,57 до 5,15 рубля за киловатт-час.
Узнать, на сколько поднимутся тарифы для других потребителей, можно в таблице.
Отметим, что это будет не единственное повышение тарифов. С 1 июля в регионе подорожают газ, тепло и вода.
Напомним, что в Краснодаре ежемесячно «планово» отключают электричество. В отдельные дни без ресурса остаются сотни домов.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре ежегодные отключения горячей воды будут короче. Посмотреть график можно здесь.