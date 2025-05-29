Коррупционерам Кубани давали по 851 тыс. рубле взяток в начале 2025 года

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодарском крае в первом квартале 2025 года средний размер взятки вырос на 64%

26 мая портал «BFM Кубань» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края сообщил, что в регионе в первом квартале 2025 года средний размер взятки составил 851 тыс. рублей.

Указанная сумма на 64% превышает показатель аналогичного периода предыдущего года. Тогда коррупционерам в среднем давали по 516 тыс. рублей взяток.

В Краснодарском крае заключили под стражу замминистра природных ресурсов:

За первые три месяца этого года на Кубани зафиксировали 122 нарушения антикоррупционного законодательства. Материальный ущерб от таких действий превысил 98 млн рублей.

Напомним, что в 2024 году 1,3 тыс. чиновников Краснодарского края скрыли 556 млн рублей доходов, 240 объектов недвижимости, 37 автомобилей и 4,5 тыс. банковских счетов. Прокуратура конфисковала имущество на 40 млн рублей.

Как писали Юга.ру, экс-мэра Сочи и его жену обвинили во взятках от региональных застройщиков.

Взятка Деньги Коррупция Мошенничество Прокуратура Чиновники

Новости

Коррупционерам Кубани давали по 851 тыс. рубле взяток в начале 2025 года
Застройщик отреставрировал часовни на Всесвятском кладбище в Краснодаре
Заммэра Ставрополя погиб от взрыва гранаты. Подозревают уроженца Кубани
В Краснодарском крае заключили под стражу замминистра природных ресурсов. Его подозревают в коррупции
С 30 мая в 17 маршрутках Краснодара проезд подорожает до 55 рублей. Узнали, в каких
Великий, загадочный и уникальный: в Краснодаре пройдет лекция о Леонардо да Винчи

Лента новостей

Историческая победа «Краснодара»
Вчера, 14:00
Историческая победа «Краснодара»
Как Сергей Галицкий за 17 лет построил чемпионскую команду не по правилам российского футбола
В Краснодаре в 2025 году вырубят более 7 тыс. деревьев
Вчера, 12:27
В Краснодаре в 2025 году вырубят более 7 тыс. деревьев
На каких улицах и участках?
В «Пятёрочке» можно купить ножи со швейцарским контролем качества всего за 1 рубль
27 мая, 12:03 Реклама
В «Пятёрочке» можно купить ножи со швейцарским контролем качества всего за 1 рубль

Реклама на сайте