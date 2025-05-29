Коррупционерам Кубани давали по 851 тыс. рубле взяток в начале 2025 года
В Краснодарском крае в первом квартале 2025 года средний размер взятки вырос на 64%
26 мая портал «BFM Кубань» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края сообщил, что в регионе в первом квартале 2025 года средний размер взятки составил 851 тыс. рублей.
Указанная сумма на 64% превышает показатель аналогичного периода предыдущего года. Тогда коррупционерам в среднем давали по 516 тыс. рублей взяток.
В Краснодарском крае заключили под стражу замминистра природных ресурсов:
За первые три месяца этого года на Кубани зафиксировали 122 нарушения антикоррупционного законодательства. Материальный ущерб от таких действий превысил 98 млн рублей.
Напомним, что в 2024 году 1,3 тыс. чиновников Краснодарского края скрыли 556 млн рублей доходов, 240 объектов недвижимости, 37 автомобилей и 4,5 тыс. банковских счетов. Прокуратура конфисковала имущество на 40 млн рублей.
Как писали Юга.ру, экс-мэра Сочи и его жену обвинили во взятках от региональных застройщиков.