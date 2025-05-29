Коррупционерам Кубани давали по 851 тыс. рубле взяток в начале 2025 года

В Краснодарском крае в первом квартале 2025 года средний размер взятки вырос на 64%

26 мая портал «BFM Кубань» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края сообщил, что в регионе в первом квартале 2025 года средний размер взятки составил 851 тыс. рублей.

Указанная сумма на 64% превышает показатель аналогичного периода предыдущего года. Тогда коррупционерам в среднем давали по 516 тыс. рублей взяток.