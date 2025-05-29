В Краснодарском крае заключили под стражу замминистра природных ресурсов. Его подозревают в коррупции

На замминистра природных ресурсов Кубани Александра Каинова завели уголовное дело о крупном мошенничестве

28 мая пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю сообщила, что первого замминистра природных ресурсов Кубани Александра Каинова задержали по подозрению в особо крупном мошенничестве. В отношении чиновника возбудили уголовное дело.

По данным следствия, летом 2023 года к Каинову обратился его знакомый с просьбой помочь своему внуку избежать приговора суда за вождение в пьяном виде. Чиновник заявил, что сможет повлиять на это и взамен потребовал 4 млн рублей.



Правоохранители рассказали, что в августе-сентябре 2023 года замминистра получил 3,8 млн рублей, а 200 тыс. рублей посредник оставил себе. Однако суд оставил приговор внуку знакомого в силе.



29 мая стало известно, что суд заключил чиновника под стражу до 27 июля 2025 года.

Александр Каинов родился 2 июля 1983 года в Краснодаре. В 2005 году окончил юридический факультет КубГУ.



С 2005 по 2018 год работал в прокуратуре Краснодарского края, а в октябре 2018 года получил должность первого замминистра природных ресурсов Кубани.



Каинов женат, у него трое детей.