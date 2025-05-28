В центре Краснодара состоится 12-часовой фестиваль электронной музыки с четырьмя танцполами

31 мая состоится масштабное продолжение фестиваля, о котором мы писали в сентябре прошлого года. Фестиваль Omega превратит один из центральных кварталов Краснодара в большую танцплощадку: на этот раз организаторы приготовили четыре сцены с уникальными атмосферами и более 40 артистов со всей России.

Broosnica — музыкальный продюсер, DJ, артист лейбла «Ствол», Fuselab и резидент многих других лейблов.

Dob-S — мастер глубокого и психоделического техно из Ростова-на-Дону.

Future Fire — диджей, играющий энергичное техно с элементами транс-музыки. Яркие мелодии и драйвовые басы — его фирменный стиль.

Prizrak — продюсер и диджей из Краснодара, сооснователь промо-группы Rawerly. Пропагандист «тяжелой бочки» и индустриального хард-техно звучания.

Wols — проект краснодарского музыканта, сооснователя независимого медиа-ресурса и музыкального издательства Fuselab. Участник коллективов Narcissi, FMSAO, Modul.

Trener — техно-диджей, резидент проекта Insomnia, организатор вечеринок «Сборка» и Dark Disco.

Kalugin — продюсер, саунд-дизайнер и диджей выступавший в Европе и Южной Америке.

Matt — известный краснодарский диджей, промоутер и организатор музыкальных фестивалей Dopusk, Gigs, Dvizpariz.

Билеты и стоимость уточняйте у организаторов. Попасть на фестиваль можно по адресам улица Карасунская, 80 и улица Красная, 70.

Кроме четырех танцполов гостей ждут фудкорт, чайная, арт-выставка и несколько барных точек.