На электронном фестивале в Краснодаре выступят Lena Popova, Summer of Haze и еще 40 музыкантов
В центре Краснодара состоится 12-часовой фестиваль электронной музыки с четырьмя танцполами
31 мая состоится масштабное продолжение фестиваля, о котором мы писали в сентябре прошлого года. Фестиваль Omega превратит один из центральных кварталов Краснодара в большую танцплощадку: на этот раз организаторы приготовили четыре сцены с уникальными атмосферами и более 40 артистов со всей России.
Одни из главных имен фестиваля Omega:
- Ivan Logos — представитель российского техно. Его сеты — это гипнотизирующие ритмы, глубокие басы и фирменный «ломаный» саунд. Основатель фестиваля Gamma и m_division, участник крупнейших фестивалей Европы.
- Lena Popova — первая женщина-диджей России, играющая исключительно на виниле с 1994 года. Ее коллекция — более 20 000 пластинок, а сеты погружают в эпоху золотого века техно и электро. Живая легенда российской клубной культуры.
- Roks — московская техно-диджей с узнаваемым агрессивным звучанием. Участница промо-группы Monasterio, резидент m_division.
- Denis Newset — талантливый музыкант и диджей из Краснодара, выпускник Spectral Audio School. Создает живую электронную музыку на модульных синтезаторах.
- Unbalance — необычный проект в российской электронике: экспериментальный техно с элементами индастриала, погружающими в кинематографичную атмосферу.
- Summer of Haze — российский музыкант, сочетающий EBM, электро-индастриал и витч-хаус.
- S.A.Y. — саундпродюсер и диджей, резидент Blaash. Объединяет бразильские ритмы, фанк и брейкбит.
Баста и «Аигел»:
- Broosnica — музыкальный продюсер, DJ, артист лейбла «Ствол», Fuselab и резидент многих других лейблов.
- Dob-S — мастер глубокого и психоделического техно из Ростова-на-Дону.
- Future Fire — диджей, играющий энергичное техно с элементами транс-музыки. Яркие мелодии и драйвовые басы — его фирменный стиль.
- Prizrak — продюсер и диджей из Краснодара, сооснователь промо-группы Rawerly. Пропагандист «тяжелой бочки» и индустриального хард-техно звучания.
- Wols — проект краснодарского музыканта, сооснователя независимого медиа-ресурса и музыкального издательства Fuselab. Участник коллективов Narcissi, FMSAO, Modul.
- Trener — техно-диджей, резидент проекта Insomnia, организатор вечеринок «Сборка» и Dark Disco.
- Kalugin — продюсер, саунд-дизайнер и диджей выступавший в Европе и Южной Америке.
- Matt — известный краснодарский диджей, промоутер и организатор музыкальных фестивалей Dopusk, Gigs, Dvizpariz.
Билеты и стоимость уточняйте у организаторов. Попасть на фестиваль можно по адресам улица Карасунская, 80 и улица Красная, 70.
Кроме четырех танцполов гостей ждут фудкорт, чайная, арт-выставка и несколько барных точек.
Как сообщали Юга.ру, 30 мая в краснодарском этно-дворике Tulum выступит электронный музыкант Biicla при поддержке блогерки Саши Спилберг.