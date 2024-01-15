Баста и «Аигел»: какую музыку слушают в Краснодарском крае в 2024 году

Кадр из клипа Басты к треку «На заре («Альянс» Cover)» © Скриншот видео на ютуб-канале Gazgolder

Кадр из клипа Басты к треку «На заре («Альянс» Cover)» © Скриншот видео на ютуб-канале Gazgolder

Кадр из клипа Басты к треку «На заре («Альянс» Cover)» © Скриншот видео на ютуб-канале Gazgolder

Кадр из клипа Басты к треку «На заре («Альянс» Cover)» © Скриншот видео на ютуб-канале Gazgolder

Цифровая экосистема МТС проанализировала музыкальные предпочтения жителей Кубани на длинных новогодних каникулах

Самый заслушанный альбом начала 2024 года — «Пыяла» группы «Аигел» на татарском языке в жанре технопоп. Одноименная песня стала саундтреком к сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте».

В целом кубанский топ-10 музыкальных треков обновился благодаря вниманию к теме 90-х. Хиты тридцатилетней давности вернулись на первые позиции — в новой аранжировке и звучании современных исполнителей. На Новый год в Краснодаре ставили на репит Басту с кавер-версией песни «На заре», знакомились с новым альбомом группы «Моя Мишель» «Из цветов и темноты», написанном в стилистике конца 90-х — начала нулевых. Чаще, чем годом ранее, кубанцы включали золотые хиты Юры Шатунова, групп «Мираж» и «Комбинация».

По итогам 2023-го выяснилось, что жители Краснодарского края больше всего слушали «Короля и Шута» и Anna Asti. В праздники кубанцы также включали треки этих исполнителей, но чаще предпочитали ностальгировать и танцевать под музыку прошлых лет.