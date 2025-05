Biicla (настоящее имя — Виталий Жариков) — российский исполнитель, автор песен и продюсер, известный своей меланхоличной, но при этом танцевальной атмосферной музыкой на стыке хауса, лоу-фай и альтернативного попа. Среди своих ориентиров и вдохновителей называет таких исполнителей, как Four Tet, Fred Again, Jamie xx. Его стиль сочетает в себе грустные, ностальгические тексты, часто о любви, одиночестве и внутренних переживаниях.

Творчество Biicla сложно представить без ярких коллабораций — артист регулярно объединяется с другими музыкантами, создавая треки в разных стилях. Среди самых заметных работ: «Я помню (Woo)» с Feduk, «Где найти силы» с Slava Marlow и сольные No Place и Need You.

Также выступит Саша Спилберг (настоящее имя — Александра Балковская) — российская медийная личность, видеоблогер, певица и DJ. Пик её популярности пришёлся на 2010-е годы, когда она стала одной из самых узнаваемых фигур русскоязычного YouTube. В 2020-м дебютировала как DJ Spilberg, играя в московских клубах («Мутабор», «Газгольдер») и на фестивалях.

Концерт пройдет в этно-дворике Tulum. Это кафе-клуб под открытым небом на улице Красной, 174. По выходным там проходят вечеринки, а по будням показывают фильмы. Начало 30 мая в 22:00. Подробности и цены билетов уточняйте у организаторов.

Еще на юге России Biicla выступит в Ставрополе 31 мая.