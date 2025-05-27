Электронный музыкант Biicla выступит в Краснодаре при поддержке блогерки Саши Спилберг
В краснодарском этно-дворике Tulum начинается летний сезон с громкими музыкальными событиями
Электронный музыкант и продюсер Biicla анонсировал на 30 мая концерт в краснодарском этно-дворике Tulum.
«В 2025 году Biicla отправляется в масштабный тур по городам России, который станет главным событием для поклонников артиста. Тур приурочен к выходу его нового альбома, записанного при участии таких артистов, как ANIKV, Feduk, Polovinka, DJ Stonik1917 и Mirèle», — гласит описание тура.
Biicla (настоящее имя — Виталий Жариков) — российский исполнитель, автор песен и продюсер, известный своей меланхоличной, но при этом танцевальной атмосферной музыкой на стыке хауса, лоу-фай и альтернативного попа. Среди своих ориентиров и вдохновителей называет таких исполнителей, как Four Tet, Fred Again, Jamie xx. Его стиль сочетает в себе грустные, ностальгические тексты, часто о любви, одиночестве и внутренних переживаниях.
Жариков начал свою музыкальную карьеру в конце 2010-х, но настоящая популярность пришла к нему не так давно. За последние пару лет его релизы вышли на престижных зарубежных лейблах. Критики Billboard и BBC Radio высоко оценивают его творчество, а сам он дважды выступал на легендарном фестивале Lollapalooza (в Чикаго и Париже), закрепив свой статус на международной сцене.
«Многие люди думали, что я уехал на Запад с концами. А я поехал просто попробовать. У меня не было цели переехать туда и строить там карьеру. Я попробовал и, честно говоря, не очень впечатлился. По моим ощущениям, в России осталась какая-то сказка — здесь ты можешь просто творить, и тебя заметят», — рассказал Жариков в интервью сайту SRSLY в 2023 году.
Творчество Biicla сложно представить без ярких коллабораций — артист регулярно объединяется с другими музыкантами, создавая треки в разных стилях. Среди самых заметных работ: «Я помню (Woo)» с Feduk, «Где найти силы» с Slava Marlow и сольные No Place и Need You.
Также выступит Саша Спилберг (настоящее имя — Александра Балковская) — российская медийная личность, видеоблогер, певица и DJ. Пик её популярности пришёлся на 2010-е годы, когда она стала одной из самых узнаваемых фигур русскоязычного YouTube. В 2020-м дебютировала как DJ Spilberg, играя в московских клубах («Мутабор», «Газгольдер») и на фестивалях.
Концерт пройдет в этно-дворике Tulum. Это кафе-клуб под открытым небом на улице Красной, 174. По выходным там проходят вечеринки, а по будням показывают фильмы. Начало 30 мая в 22:00. Подробности и цены билетов уточняйте у организаторов.
Еще на юге России Biicla выступит в Ставрополе 31 мая.
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