Электронный музыкант и продюсер Biicla анонсировал на 30 мая концерт в краснодарском этно-дворике Tulum.

«В 2025 году Biicla отправляется в масштабный тур по городам России, который станет главным событием для поклонников артиста. Тур приурочен к выходу его нового альбома, записанного при участии таких артистов, как ANIKV, Feduk, Polovinka, DJ Stonik1917 и Mirèle», — гласит описание тура.​​

Biicla (настоящее имя — Виталий Жариков) — российский исполнитель, автор песен и продюсер, известный своей меланхоличной, но при этом танцевальной атмосферной музыкой на стыке хауса, лоу-фай и альтернативного попа. Среди своих ориентиров и вдохновителей называет таких исполнителей, как Four Tet, Fred Again, Jamie xx. Его стиль сочетает в себе грустные, ностальгические тексты, часто о любви, одиночестве и внутренних переживаниях.

Жариков начал свою музыкальную карьеру в конце 2010-х, но настоящая популярность пришла к нему не так давно. За последние пару лет его релизы вышли на престижных зарубежных лейблах. Критики Billboard и BBC Radio высоко оценивают его творчество, а сам он дважды выступал на легендарном фестивале Lollapalooza (в Чикаго и Париже), закрепив свой статус на международной сцене.

«Многие люди думали, что я уехал на Запад с концами. А я поехал просто попробовать. У меня не было цели переехать туда и строить там карьеру. Я попробовал и, честно говоря, не очень впечатлился. По моим ощущениям, в России осталась какая-то сказка — здесь ты можешь просто творить, и тебя заметят», — рассказал Жариков в интервью сайту SRSLY в 2023 году.