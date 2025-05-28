Товары созданные детьми, апсайклинг-мастерская и спектакль. В краснодарском книжном пройдет детская ярмарка

Книжный магазин «Бабушка-ракета» анонсировал на 1 июня детскую ярмарку. На мероприятии дети будут продавать товары, которые сделали самостоятельно или вместе с родителями: поделки, украшения, выпечку и другие. Каждый товар будет стоить не дороже 500 рублей.

Детская ярмарка в «Бабушке-ракете» пройдет уже во второй раз. Впервые мероприятие устраивали 19 апреля.