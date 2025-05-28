Товары созданные детьми, апсайклинг-мастерская и спектакль. В краснодарском книжном пройдет детская ярмарка

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото prostooleh, сайт freepik.com
    © Фото prostooleh, сайт freepik.com

1 июня краснодарцев приглашают на детскую ярмарку в «Бабушку-ракету» (0+)

Книжный магазин «Бабушка-ракета» анонсировал на 1 июня детскую ярмарку. На мероприятии дети будут продавать товары, которые сделали самостоятельно или вместе с родителями: поделки, украшения, выпечку и другие. Каждый товар будет стоить не дороже 500 рублей.

Детская ярмарка в «Бабушке-ракете» пройдет уже во второй раз. Впервые мероприятие устраивали 19 апреля.

Крио-шоу от Круэллы, знакомство с робособакой и театральное выступление:

«На первой ярмарке было 20 продавцов, сейчас ожидаем 30 новых. Участвовать будут только те, кто не представлял свои товары на ярмарке в апреле. Ярмарка — лучшее место, чтобы показать себя и увидеть творения сверстников. Такой вот добрый детский нетворкинг», — рассказали владельцы «Бабушки-ракеты» редакции Юга.ру.

Расписание:

11:00-13:00 — ярмарка;
11:30 — апсайклинг-мастерская от экоцентра «Чистая среда»;
12:30 — спектакль от кукольного театра Kokoko;

Также во время ярмарки все книги будут продавать со скидкой 10%.

Ярмарка пройдет по адресу: улица Коммунаров, 58Г. Вход свободный.

Как писали Юга.ру, 30 мая в Краснодаре пройдет книжный фестиваль «Ещенемарт». 

Афиша Дети Краснодар Развлечения События Ярмарки

Новости

Велосипедисты устроят ночной заезд по Краснодару. Как принять участие?
Товары созданные детьми, апсайклинг-мастерская и спектакль. В краснодарском книжном пройдет детская ярмарка
На электронном фестивале в Краснодаре выступят Lena Popova, Summer of Haze и еще 40 музыкантов
Медиаэкраны Анапы стали сообщать о запрете купания
В Краснодарском крае прогнозируют ливень и сильный ветер, а Ставрополье накроет пыльная буря
В России могут смягчить наказание за приобретение и хранение наркотиков

Лента новостей

Историческая победа «Краснодара»
Сегодня, 14:00
Историческая победа «Краснодара»
Как Сергей Галицкий за 17 лет построил чемпионскую команду не по правилам российского футбола
В Краснодаре в 2025 году вырубят более 7 тыс. деревьев
Сегодня, 12:27
В Краснодаре в 2025 году вырубят более 7 тыс. деревьев
На каких улицах и участках?
В «Пятёрочке» можно купить ножи со швейцарским контролем качества всего за 1 рубль
Вчера, 12:03 Реклама
В «Пятёрочке» можно купить ножи со швейцарским контролем качества всего за 1 рубль

Реклама на сайте