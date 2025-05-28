Товары созданные детьми, апсайклинг-мастерская и спектакль. В краснодарском книжном пройдет детская ярмарка
1 июня краснодарцев приглашают на детскую ярмарку в «Бабушку-ракету» (0+)
Книжный магазин «Бабушка-ракета» анонсировал на 1 июня детскую ярмарку. На мероприятии дети будут продавать товары, которые сделали самостоятельно или вместе с родителями: поделки, украшения, выпечку и другие. Каждый товар будет стоить не дороже 500 рублей.
Детская ярмарка в «Бабушке-ракете» пройдет уже во второй раз. Впервые мероприятие устраивали 19 апреля.
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«На первой ярмарке было 20 продавцов, сейчас ожидаем 30 новых. Участвовать будут только те, кто не представлял свои товары на ярмарке в апреле. Ярмарка — лучшее место, чтобы показать себя и увидеть творения сверстников. Такой вот добрый детский нетворкинг», — рассказали владельцы «Бабушки-ракеты» редакции Юга.ру.
Расписание:
11:00-13:00 — ярмарка;
11:30 — апсайклинг-мастерская от экоцентра «Чистая среда»;
12:30 — спектакль от кукольного театра Kokoko;
Также во время ярмарки все книги будут продавать со скидкой 10%.
Ярмарка пройдет по адресу: улица Коммунаров, 58Г. Вход свободный.
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