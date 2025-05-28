Велосипедисты устроят ночной заезд по Краснодару. Как принять участие?
В Краснодаре 31 мая пройдет «Велоночь». Колонна велосипедистов поедет из центра до Юбилейного
Сообщество «Велорайд» сообщило, что в субботу, 31 мая, в Краснодаре пройдет «Велоночь» — массовый заезд на велосипедах.
Маршрут поездки — от Пушкинской площади до Юбилейного микрорайона и обратно. Велосипедисты будут двигаться в одной колонне, средняя скорость движения — 15-17 км/ч. Безопасность движения будет обеспечивать команда волонтеров.
После финиша участников приглашают на пикник, который состоится в парке на Затоне (30-летия Победы).
«Лето незаметно подкралось к нам. Погода радует, а температура растет, и это замечательный повод устроить велоночь! Давненько не было — пора исправляться. Проводим весну и круто встретим лето», — пригласили организаторы.
В Краснодаре открыли «Маршрут здоровья» на 10 тысяч шагов:
Участников просят заранее проверить техническое состояние велосипеда, взять с собой фонарики и воду. Присоединиться к «Велоночи» могут все желающие старше 18 лет, участие бесплатное. Узнать правила заезда и все подробности можно в группе «ВКонтакте».
Сбор участников в 20:00 рядом с фонтаном у Екатерининского сквера, общий старт — в 21:00.
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