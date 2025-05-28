Велосипедисты устроят ночной заезд по Краснодару. Как принять участие?

В Краснодаре 31 мая пройдет «Велоночь». Колонна велосипедистов поедет из центра до Юбилейного

Сообщество «Велорайд» сообщило, что в субботу, 31 мая, в Краснодаре пройдет «Велоночь» — массовый заезд на велосипедах.

Маршрут поездки — от Пушкинской площади до Юбилейного микрорайона и обратно. Велосипедисты будут двигаться в одной колонне, средняя скорость движения — 15-17 км/ч. Безопасность движения будет обеспечивать команда волонтеров.

После финиша участников приглашают на пикник, который состоится в парке на Затоне (30-летия Победы).

«Лето незаметно подкралось к нам. Погода радует, а температура растет, и это замечательный повод устроить велоночь! Давненько не было — пора исправляться. Проводим весну и круто встретим лето», — пригласили организаторы.