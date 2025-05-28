В Дагестане снова заработал Telegram, при этом в Чечне его так и не разблокировали

27 мая телеграм-канал «Спросите у Расула» сообщил, что в Дагестане после нескольких месяцев блокировки заработал Telegram.

Позже «Ведомости» сообщили, что эту информацию им подтвердил источник, близкий к правительству республики.

«Это случилось еще неделю тому назад. Люди на автомате на это не обращали внимание. И сегодня дошло», — отметил источник.

Издание также сообщило, что в Чечне блокировка мессенджера до сих пор сохраняется. Об этом «Ведомостям» рассказали двое местных жителей. Официальной информации от властей республик пока не было.