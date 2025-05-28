В Дагестане снова заработал Telegram, при этом в Чечне его так и не разблокировали

Дагестан, Чечня, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Дагестане спустя месяцы заработал Telegram, мессенджер блокировали в целях безопасности

27 мая телеграм-канал «Спросите у Расула» сообщил, что в Дагестане после нескольких месяцев блокировки заработал Telegram. 

Позже «Ведомости» сообщили, что эту информацию им подтвердил источник, близкий к правительству республики. 

«Это случилось еще неделю тому назад. Люди на автомате на это не обращали внимание. И сегодня дошло», — отметил источник. 

Издание также сообщило, что в Чечне блокировка мессенджера до сих пор сохраняется. Об этом «Ведомостям» рассказали двое местных жителей. Официальной информации от властей республик пока не было.

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Напомним, о блокировке Telegram в Дагестане и Чечне стало официально известно 8 марта 2025 года, хотя проблемы с доступом наблюдались и ранее. В Дагестане блокировку мессенджера объяснили вопросом информационной безопасности и вынужденной мерой. Ее ввели из-за беспорядков в аэропорту Махачкалы в 2023 году.

Позже власти Дагестана обратились к федеральным органам с просьбой пересмотреть решение об отключении Telegram. Они считают, что блокировка мешает не только местным жителям, но и туристам.

Как писали Юга.ру, с августа 2024 года власти РФ начали замедление видеохостинга YouTube.

Telegram Безопасность Интернет Махачкала Роскомнадзор Связь

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В Дагестане снова заработал Telegram, при этом в Чечне его так и не разблокировали
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