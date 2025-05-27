Омбудсмен Кубани раскритиковал законопроект об усыплении бездомных животных

Уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае считает, что усыпление собак не решит проблему с бродячими животными

Предыстория: в марте ЗСК поддержало поправки в закон «Об ответственном обращении с животными». Согласно законопроекту, приютам разрешат усыплять бездомных животных, если для них не нашелся хозяин в течение определенного срока.



Сейчас в Краснодарском крае действует система ОСВВ — отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск неагрессивных животных на прежние места обитания.



Комитет Совфеда не поддержал проект, а его глава Андрей Клишас назвал инициативу «желанием отдельных лиц устроить в масштабах страны живодерню».



Зоозащитники призывали краснодарцев обратиться с протестом к Путину. Они собрали подписи против законопроекта и провели пикет. Акции протеста прошли и в других городах страны.



Первое чтение законопроекта должно было пройти в марте, но его отложили на неопределенный срок.

26 мая уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак в беседе с kuban.aif.ru выступил против закона об эвтаназии бездомных животных и назвал его «сырым». Он считает, что идею нужно доработать и учесть мнения экспертов, ученых и общественности. Также Мышак указал на отсутствие единого закона о животных, региональные особенности страны и отношение к собакам в разных культурах.

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«Совершенно не учитывается то, что Россия многонациональная и многоконфессиональная страна. И отношение к собакам разное. Разное отношение к собакам трактует и религия. Если в исламе собака — нечистое животное, но притеснение ее осуждается, то в некоторых священных книгах буддизма псы близки к священным животным, живут при некоторых храмах. В православии нейтральное отношение. Но нигде, ни в одной религии не говорится, что животных надо убивать», — поделился омбудсмен.



По его мнению, усыпление собак — не решение проблемы, а перекладывание ее на органы власти. Он также считает, что отстреливать можно только «одичавших» собак, чтобы регулировать их популяцию.