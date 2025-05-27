В Грозном построят второй по высоте в России небоскреб. Госфонд выделит на первые этапы проекта 2,5 млрд рублей

Строительство высотки на правом берегу Сунжи началось в 2015 году, однако за десять лет выполнены лишь «земляные и некоторые фундаментные работы», сообщил вице-премьер чеченского правительства Рустам Шаптукаев. В здании хотят открыть офисы, рестораны, гостиницу, СПА-комплекс, фитнес-центр, музеи, а также разместить квартиры и смотровую площадку.



Башня может стать второй по высоте в России. Высота небоскреба — 435-метров, он будет иметь от 80 до 102 этажей и займет 19 га. Сейчас первое место занимает 462-метровый «Лахта-центр» в Санкт-Петербурге, на втором месте — башня «Федерация» в Москва-Сити (373 метра).



В ТАСС также отмечают, что это будет первый в Европе небоскреб, построенный в зоне высокой сейсмической активности. В этом месте есть угроза 10-балльных землетрясений.