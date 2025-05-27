В Грозном построят второй по высоте в России небоскреб. Госфонд выделит на первые этапы проекта 2,5 млрд рублей
В центре Грозного появится 435-метровый «Ахмат Тауэр», который возводят десять лет. Деньги на проект выделит Российский фонд прямых инвестиций
26 мая представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Андрей Колокольников сообщил ТАСС, что госфонд выделит 2,5 млрд рублей на строительство высотки «Ахмат Тауэр» в центре Грозного.
По словам Колокольникова, этих денег хватит на актуализацию проектной документации и начало монтажа фундаментной плиты, что «является довольно сложным инженерным сооружением».
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Строительство высотки на правом берегу Сунжи началось в 2015 году, однако за десять лет выполнены лишь «земляные и некоторые фундаментные работы», сообщил вице-премьер чеченского правительства Рустам Шаптукаев. В здании хотят открыть офисы, рестораны, гостиницу, СПА-комплекс, фитнес-центр, музеи, а также разместить квартиры и смотровую площадку.
Башня может стать второй по высоте в России. Высота небоскреба — 435-метров, он будет иметь от 80 до 102 этажей и займет 19 га. Сейчас первое место занимает 462-метровый «Лахта-центр» в Санкт-Петербурге, на втором месте — башня «Федерация» в Москва-Сити (373 метра).
В ТАСС также отмечают, что это будет первый в Европе небоскреб, построенный в зоне высокой сейсмической активности. В этом месте есть угроза 10-балльных землетрясений.
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