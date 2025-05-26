Республики Северного Кавказа замкнули рейтинг по благосостоянию семей

Предполагалось, что в семье двое работающих взрослых и один или два ребенка. Расчет проводили путем сложения двух чистых (без вычета НДФЛ) средних годовых зарплат. В качестве минимальных расходов выступали суммы прожиточных минимумов на взрослых и детей.

Благосостояние семей рассчитывалось на основании данных Росстата и определении потенциально возможного остатка денежных средств семьи с медианной для региона зарплатой после минимальных расходов.

26 мая «РИА Новости» опубликовало рейтинг регионов России по благосостоянию семей. Пять северокавказских республик заняли последние строчки списка.

Четыре региона СКФО замкнули рейтинг по уровню безработицы:

Последнее место рейтинга заняла Ингушетия. Из расчета следует, что в семье с двумя детьми потенциально возможный остаток минусовой — −16 094 рублей, в семье с одним ребенком — 2162 рублей.

На втором и третьем месте расположились Чеченская Республика (−13 970 рублей с одним ребенком и 4144 рублей с двумя) и Кабардино-Балкарская Республика (−13 130 и 6462 рублей соответственно).

Далее идут Дагестан (−5417 и 12 161 рублей), Карачаево-Черкесская Республика (-4826 и 12 948 рублей) и Республика Северная Осетия — Алания (−1306 и 16 477 рублей).

Ставропольский край расположился на 71 строчке рейтинга — 13 083 и 28 800 рублей.

Самые низкие значения благосостояния семей в ЮФО у Калмыкии — 2318 и 21 174 рублей. Далее идут Крым (5759 и 22 996 рублей), Астраханская область (7001 и 26 361 рублей), Севастополь (10 338 и 28 504 рублей), Республика Адыгея (18 085 и 34 981 рублей), Ростовская область (18 616 и 35 090 рублей), Краснодарский край (23 169 и 39 210 рублей).

Наибольший показатель благосостояния семей в Южном федеральном округе у Волгоградской области — 26 211 и 43 066 рублей.