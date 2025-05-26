Республики Северного Кавказа замкнули рейтинг по благосостоянию семей
Наименьший показатель благосостояния семей в Ингушетии
26 мая «РИА Новости» опубликовало рейтинг регионов России по благосостоянию семей. Пять северокавказских республик заняли последние строчки списка.
Благосостояние семей рассчитывалось на основании данных Росстата и определении потенциально возможного остатка денежных средств семьи с медианной для региона зарплатой после минимальных расходов.
Предполагалось, что в семье двое работающих взрослых и один или два ребенка. Расчет проводили путем сложения двух чистых (без вычета НДФЛ) средних годовых зарплат. В качестве минимальных расходов выступали суммы прожиточных минимумов на взрослых и детей.
Четыре региона СКФО замкнули рейтинг по уровню безработицы:
Последнее место рейтинга заняла Ингушетия. Из расчета следует, что в семье с двумя детьми потенциально возможный остаток минусовой — −16 094 рублей, в семье с одним ребенком — 2162 рублей.
На втором и третьем месте расположились Чеченская Республика (−13 970 рублей с одним ребенком и 4144 рублей с двумя) и Кабардино-Балкарская Республика (−13 130 и 6462 рублей соответственно).
Далее идут Дагестан (−5417 и 12 161 рублей), Карачаево-Черкесская Республика (-4826 и 12 948 рублей) и Республика Северная Осетия — Алания (−1306 и 16 477 рублей).
Ставропольский край расположился на 71 строчке рейтинга — 13 083 и 28 800 рублей.
Самые низкие значения благосостояния семей в ЮФО у Калмыкии — 2318 и 21 174 рублей. Далее идут Крым (5759 и 22 996 рублей), Астраханская область (7001 и 26 361 рублей), Севастополь (10 338 и 28 504 рублей), Республика Адыгея (18 085 и 34 981 рублей), Ростовская область (18 616 и 35 090 рублей), Краснодарский край (23 169 и 39 210 рублей).
Наибольший показатель благосостояния семей в Южном федеральном округе у Волгоградской области — 26 211 и 43 066 рублей.
Как писали Юга.ру, Краснодарский край лидирует в России по количеству невыездных должников.