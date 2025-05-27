Строительство трассы Краснодар — Кабардинка оценили в 276 млрд рублей. Дорога будет платной

Новую трассу до Кабардинки хотят построить до конца 2029 года. Она должна разгрузить дороги Краснодара и Новороссийска

В сообщении говорится, что автодорога позволит решить транспортные проблемы Краснодара и Новороссийска.



Напомним, что о строительстве трассы Краснодар — Абинск — Шапсугская — Кабардинка «Автодор-Инвест» и консорциум «Платформа» договорились на Петербургском международном экономическом форуме в 2023 году.



Дорогу планируют возвести до конца 2029 года. Она будет платной.