Строительство трассы Краснодар — Кабардинка оценили в 276 млрд рублей. Дорога будет платной

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Новую трассу до Кабардинки хотят построить до конца 2029 года. Она должна разгрузить дороги Краснодара и Новороссийска

26 мая пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила, что в строительство четырехполосной дороги Краснодар (Дальний западный обход) — Абинск — Кабардинка инвестируют 276 млрд рублей. Длина трассы составит 108,5 км. 

На трассе А-289 Краснодар — Керчь начали ловить автомобили без номеров:

В сообщении говорится, что автодорога позволит решить транспортные проблемы Краснодара и Новороссийска.

Напомним, что о строительстве трассы Краснодар — Абинск — Шапсугская — Кабардинка «Автодор-Инвест» и консорциум «Платформа» договорились на Петербургском международном экономическом форуме в 2023 году.

Дорогу планируют возвести до конца 2029 года. Она будет платной.

Как писали Юга.ру, под Новороссийском отремонтируют участок трассы А-146. Работы планируют закончить в ноябре 2026 года.

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Строительство трассы Краснодар — Кабардинка оценили в 276 млрд рублей. Дорога будет платной
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