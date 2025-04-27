Краснодарский край лидирует в России по количеству невыездных должников

В Краснодарском крае открыто наибольшее среди регионов России количество исполнительных производств с запретом выезда должников за границу

РИА Новости обнародовали статистику, которую им предоставила Федеральная служба судебных приставов.

Согласно этим данным, «наибольшее количество исполнительных производств, в рамках которых должники ограничены в праве выезда из Российской Федерации, находится на принудительном исполнении в главном управлении ФССП по Краснодарскому краю».

Также в пятерку регионов с наибольшим количеством невыездных должников вошли Башкортостан, Ростовская и Московская область, Пермский край.

Что касается наименьшего количества должников, то здесь Топ-6 составили республики Марий Эл, Ингушетия, Карелия, Магаданская область, Камчатский край и Чукотская АО.

Точное количество исполнительных производств в том или ином регионе судебные приставы решили не делать публичным.