Краснодарский край лидирует в России по количеству невыездных должников

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Граница © Фото wirestock, freepik.com
    Граница © Фото wirestock, freepik.com

В Краснодарском крае открыто наибольшее среди регионов России количество исполнительных производств с запретом выезда должников за границу

РИА Новости обнародовали статистику, которую им предоставила Федеральная служба судебных приставов.

Согласно этим данным, «наибольшее количество исполнительных производств, в рамках которых должники ограничены в праве выезда из Российской Федерации, находится на принудительном исполнении в главном управлении ФССП по Краснодарскому краю».

Также в пятерку регионов с наибольшим количеством невыездных должников вошли Башкортостан, Ростовская и Московская область, Пермский край.

Что касается наименьшего количества должников, то здесь Топ-6 составили республики Марий Эл, Ингушетия, Карелия, Магаданская область, Камчатский край и Чукотская АО.

Точное количество исполнительных производств в том или ином регионе судебные приставы решили не делать публичным.

Ранее на этой неделе Юга приводили мнение эксперта по поводу того, как сильно подорожает недвижимость в Краснодарском крае до конца года.

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