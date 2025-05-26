В краснодарском медцентре появилось караоке с диагнозами

Экраны с караоке © Коллаж из скриншотов телеграм-канала «РЖД-Медицина г. Краснодар»

Экраны с караоке © Коллаж из скриншотов телеграм-канала «РЖД-Медицина г. Краснодар»

Спеть известные хиты можно стоя в очереди клиники «РЖД-Медицина»

В социальных сетях завирусилось видео из холла краснодарского медицинского центра. В ролике девушка показывает экраны, на которых транслируют строчки известных треков. У каждой строчки есть «отгадка» — какой-либо диагноз.

Работники поликлиник или управляющих компаний: Жителей Краснодарского края предупредили о новом виде мошенничества

В какой именно клинике находятся экраны, изначально не сообщалось. Но 22 мая в телеграм-канале клиники «РЖД-Медицина» подтвердили, что караоке работает в их медцентре. На экранах транслируют строки из песен «Ночь» певца Андрея Губина, «Не оставляй меня, любимый!» группы «ВИА Гра», «Знаешь ли ты…» певицы MaкSим, «Плакала береза» группы «Корни», «Ветер с моря дул» певицы Натали.

Сотрудники клиники предложили пользователям устроить «творческий бум» в комментариях и написать свои варианты строк для караоке. Некоторые предложения краснодарцев: «Я помню белые обои, черная посуда. Нас в хрущевке двое, кто мы и откуда? Откуда?» — склероз. «А я милого узнаю по походке…» — плоскостопие. «Если ты меня не услышишь, значит, наступила зима» — отит. «Мое сердце остановилось, мое сердце замерло» — аритмия.