Краснодарцев приглашают на лекцию о «Звездных войнах»

Слушатели узнают, как Джордж Лукас создал киновселенную, вдохновленную Кэмбеллом и Куросавой, как работает структура «геройского пути» и почему световые мечи и шлем Дарта Вейдера стали символами поколения. Также участники обсудят визуальные и сюжетные решения и то, как космоопера стала частью культурного кода.

«Звездные войны» — это больше, чем просто космическая сага. Это современный миф, где рыцари сражаются не только с врагами, но и с тьмой внутри себя. Это истории о выборе, наследии и надежде, рассказанные языком зрелища и архетипов», — считает Кира Кац.

Начало 28 мая в 19:30. Лекция пройдет в кофейне Booker по улице Октябрьской, 91. Стоимость участия 800 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.

«Звездные войны» — медиафраншиза в жанре эпической космической оперы. Включает 12 фильмов (девять эпизодов основной саги, два спин-оффа и один мультик), а также игровые и анимационные сериалы, книги, комиксы, игрушки и многое другое. Занимает пятое место в списке самых кассовых франшиз после «Покемона», Hello Kitty, «Винни-Пуха» и Mickey Mouse & Friends.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 25 мая пройдет лекция о творчестве художницы Марины Абрамович.