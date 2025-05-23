Краснодарцев приглашают на лекцию о «Звездных войнах»
В Краснодаре 28 мая кинокритик расскажет, как Джордж Лукас создал киновселенную (16+)
Кинокритик Кира Кац анонсировала на 28 мая лекцию «Звездные войны»: мифы, надежда и путь героя».
Слушатели узнают, как Джордж Лукас создал киновселенную, вдохновленную Кэмбеллом и Куросавой, как работает структура «геройского пути» и почему световые мечи и шлем Дарта Вейдера стали символами поколения. Также участники обсудят визуальные и сюжетные решения и то, как космоопера стала частью культурного кода.
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«Звездные войны» — это больше, чем просто космическая сага. Это современный миф, где рыцари сражаются не только с врагами, но и с тьмой внутри себя. Это истории о выборе, наследии и надежде, рассказанные языком зрелища и архетипов», — считает Кира Кац.
Начало 28 мая в 19:30. Лекция пройдет в кофейне Booker по улице Октябрьской, 91. Стоимость участия 800 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.
«Звездные войны» — медиафраншиза в жанре эпической космической оперы. Включает 12 фильмов (девять эпизодов основной саги, два спин-оффа и один мультик), а также игровые и анимационные сериалы, книги, комиксы, игрушки и многое другое. Занимает пятое место в списке самых кассовых франшиз после «Покемона», Hello Kitty, «Винни-Пуха» и Mickey Mouse & Friends.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 25 мая пройдет лекция о творчестве художницы Марины Абрамович.