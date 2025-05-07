«Бабушка мирового перформанса». В Краснодаре состоится лекция о творчестве Марины Абрамович

Культурное пространство «Пятница» анонсировало на 25 мая киновечеринку «Бабушка мирового перформанса, или как Марина Абрамович ставила на себе эксперименты».

Для поэтов, философов и влюбленных в стихи:

Участники узнают, как художница использует свое тело как инструмент для самовыражения и взаимодействия с аудиторией.

Марина Абрамович — сербская художница перформативного жанра, специалист по искусству выносливости. Она занимается творчеством больше 50 лет, за что ее прозвали «бабушкой мирового перформанса».

Вечеринка состоится 25 мая в 17:00 по улице Тургенева, 14/1. Стоимость участия 1500 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.