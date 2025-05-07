«Бабушка мирового перформанса». В Краснодаре состоится лекция о творчестве Марины Абрамович

Краснодарский край

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  • Перформанс «В присутствии художника», МоМА, 2010 год © Автор Shelby Lessig, фото доступно по лицензии Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.
    Перформанс «В присутствии художника», МоМА, 2010 год © Автор Shelby Lessig, фото доступно по лицензии Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

В Краснодаре 25 мая пройдет вечеринка, посвященная художнице Марине Абрамович (16+)

Культурное пространство «Пятница» анонсировало на 25 мая киновечеринку «Бабушка мирового перформанса, или как Марина Абрамович ставила на себе эксперименты».

В программе:

  • лекция от историка Алены Дубиковской о становлении личности известной художницы;
  • лекция от дизайнера Ланы Эннс о философии и творческих методах Абрамович;
  • просмотр фильма «Марина Абрамович: В присутствии художника» на языке оригинала с русскими субтитрами;
  • обсуждение увиденного на экране.

Для поэтов, философов и влюбленных в стихи:

Участники узнают, как художница использует свое тело как инструмент для самовыражения и взаимодействия с аудиторией.

Марина Абрамович — сербская художница перформативного жанра, специалист по искусству выносливости. Она занимается творчеством больше 50 лет, за что ее прозвали «бабушкой мирового перформанса».

Вечеринка состоится 25 мая в 17:00 по улице Тургенева, 14/1. Стоимость участия 1500 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, в арт-резиденции «Дом книги» работает выставка современного искусства «Сердце моря».

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«Бабушка мирового перформанса». В Краснодаре состоится лекция о творчестве Марины Абрамович
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