«Бабушка мирового перформанса». В Краснодаре состоится лекция о творчестве Марины Абрамович
В Краснодаре 25 мая пройдет вечеринка, посвященная художнице Марине Абрамович (16+)
Культурное пространство «Пятница» анонсировало на 25 мая киновечеринку «Бабушка мирового перформанса, или как Марина Абрамович ставила на себе эксперименты».
В программе:
- лекция от историка Алены Дубиковской о становлении личности известной художницы;
- лекция от дизайнера Ланы Эннс о философии и творческих методах Абрамович;
- просмотр фильма «Марина Абрамович: В присутствии художника» на языке оригинала с русскими субтитрами;
- обсуждение увиденного на экране.
Для поэтов, философов и влюбленных в стихи:
Участники узнают, как художница использует свое тело как инструмент для самовыражения и взаимодействия с аудиторией.
Марина Абрамович — сербская художница перформативного жанра, специалист по искусству выносливости. Она занимается творчеством больше 50 лет, за что ее прозвали «бабушкой мирового перформанса».
Вечеринка состоится 25 мая в 17:00 по улице Тургенева, 14/1. Стоимость участия 1500 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.
Как писали Юга.ру, в арт-резиденции «Дом книги» работает выставка современного искусства «Сердце моря».