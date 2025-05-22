Екатерина Мизулина запустила трамваи безопасности в Краснодаре
Они ходят по маршруту №5
22 мая глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила в своем телеграм-канале о запуске четырех трамваев безопасности в краевой столице.
Мэрия Краснодара не планирует поднимать цены на проезд в трамваях и троллейбусах «в ближайшем будущем»:
Они украшены иллюстрациями и советами по безопасности в интернете. Трамваи ходят по маршруту №5: улица Е. Бершанской — улица П. Метальникова.
Также Мизулина рассказала, что провела рабочую встречу с мэром Краснодара Евгением Наумовым. На встрече обсудили безопасность детей в интернете и развитие молодежных проектов.
Как писали Юга.ру, в августе 2023 года Екатерина Мизулина обвинила краснодарских стримеров в дискредитации ВС РФ.
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