Екатерина Мизулина запустила трамваи безопасности в Краснодаре

Они ходят по маршруту №5

22 мая глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила в своем телеграм-канале о запуске четырех трамваев безопасности в краевой столице.

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Они украшены иллюстрациями и советами по безопасности в интернете. Трамваи ходят по маршруту №5: улица Е. Бершанской — улица П. Метальникова.

Также Мизулина рассказала, что провела рабочую встречу с мэром Краснодара Евгением Наумовым. На встрече обсудили безопасность детей в интернете и развитие молодежных проектов.