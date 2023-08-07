Мизулина обвинила краснодарских стримеров в дискредитации ВС РФ

Директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина попросила полицию проверить стримеров из Краснодара по статье о «публичных действиях, направленных на дискредитацию использования ВС РФ» (ст. 20.3.3 КоАП РФ). Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

«Треш-стримеры из Краснодара на своих эфирах занимаются дискредитацией армии, рассуждают об СВО и мобилизации в грубой форме, собирая при этом донаты», — пишет Мизулина.

По ее словам, записи видеотрансляций уже направлены в полицию.



Как сообщали ранее Юга.ру, стримеру Reeflay, который избил и оставил на морозе свою подругу из Краснодара, дали 6 лет колонии.