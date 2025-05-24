Вышел трейлер фильма «Пойман на краже» Даррена Аронофски. В нем снялись Колокольников и Кукушкин*

Кадр из трейлера к фильму «Пойман на краже» © Скриншот видео с Rutube-канала «Все трейлеры»

Кадр из трейлера к фильму «Пойман на краже» © Скриншот видео с Rutube-канала «Все трейлеры»

В сети появился трейлер нового фильма Даррена Аронофски «Пойман на краже» (18+)

Кинокомпания Sony Pictures опубликовала первый официальный трейлер к фильму «Пойман на краже». В основе сценария лежит одноименный роман Чарли Хьюстона. Режиссером ленты стал Даррен Аронофски («Черный лебедь», «Мама!», «Рестлер», «Фонтан», «Реквием по мечте», «Кит»). В фильме задействованы Остин Батлер, Реджина Кинг, Зои Кравиц, Мэтт Смит, Лив Шрайбер, Юрий Колокольников, Никита Кукушкин*.

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Действие картины происходит в Нью-Йорке в разгар 1990-х. Бывший бейсболист Хэнк Томпсон превратился в алкоголика и работает барменом. По стечению обстоятельств он погружается в преступный мир большого города и начинает охоту за сокровищами. Фильм «Пойман на краже» выйдет в прокат 29 августа.