Вышел трейлер фильма «Пойман на краже» Даррена Аронофски. В нем снялись Колокольников и Кукушкин*

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  • Кадр из трейлера к фильму «Пойман на краже» © Скриншот видео с Rutube-канала «Все трейлеры»
    Кадр из трейлера к фильму «Пойман на краже» © Скриншот видео с Rutube-канала «Все трейлеры»

В сети появился трейлер нового фильма Даррена Аронофски «Пойман на краже» (18+)

Кинокомпания Sony Pictures опубликовала первый официальный трейлер к фильму «Пойман на краже». В основе сценария лежит одноименный роман Чарли Хьюстона.

Режиссером ленты стал Даррен Аронофски («Черный лебедь», «Мама!», «Рестлер», «Фонтан», «Реквием по мечте», «Кит»). В фильме задействованы Остин Батлер, Реджина Кинг, Зои Кравиц, Мэтт Смит, Лив Шрайбер, Юрий Колокольников, Никита Кукушкин*.

Disney представила первый трейлер продолжения «Зверополиса»:

Действие картины происходит в Нью-Йорке в разгар 1990-х. Бывший бейсболист Хэнк Томпсон превратился в алкоголика и работает барменом. По стечению обстоятельств он погружается в преступный мир большого города и начинает охоту за сокровищами.

Фильм «Пойман на краже» выйдет в прокат 29 августа.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 24 мая состоится показ и обсуждением с критиком фильма «Это всего лишь конец света».

*16 февраля 2024 года Министерство юстиции РФ признало Никиту Кукушкина иноагентом.

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Вышел трейлер фильма «Пойман на краже» Даррена Аронофски. В нем снялись Колокольников и Кукушкин*
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