Краснодарцев приглашают обсудить распад СССР

Краснодарский край

Распечатать

  • Митинг в поддержку демократических преобразований. Москва, 30 ноября 1991 года © Фото доступно по лицензии Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
    Митинг в поддержку демократических преобразований. Москва, 30 ноября 1991 года © Фото доступно по лицензии Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В Краснодаре состоится лекция о распаде советской системы (12+)

Краснодарский образовательный проект «Популярная история» анонсировал лекцию «ХХ век в России: почему распался СССР». Встреча пройдет 24 мая.

Участники обсудят, почему прекратил существование Союз Советских Социалистических Республик, какие события этому предшествовали.

Недетские сказки:

Программа:

  • какую роль сыграло забастовочное движение в этом процессе;
  • какие партии первыми бросили вызов КПСС;
  • что такое бархатные революции;
  • почему не удалось преодолеть ни один межнациональный кризис;
  • кто шел в авангарде парада суверенитетов;
  • мог ли СССР уцелеть.

Историк Алена Дубиковская проведет встречу и расскажет обо всем перечисленном.

Официальной датой прекращения существования СССР считатается 26 декабря 1991 года. В этот день Совет Республик Верховного Совета принял декларацию о прекращении существования страны. Государственную самостоятельность обрели 15 республик.

Встреча состоится в центре притяжения «Пятница» по улице Тургенева, 14/1. Начало в 14:00. Стоимость участия 500 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 24 мая пройдет бесплатная лекция экономиста Павла Усанова о романе «Атлант расправил плечи».

Афиша История Краснодар Лекции Образование События

Новости

Краснодарцев приглашают обсудить распад СССР
В лесах Сочи зацвело одно из самых ядовитых растений Кавказа. Его пары могут обжечь и вызвать аллергию
В Краснодаре состоится показ и обсуждением с критиком фильма «Это всего лишь конец света»
Число пациентов химиотерапии в Ростовской области выросло на 40%
«Мешаем другим посетителям». Ростовских детей с инвалидностью могут лишить бесплатных тренировок по плаванию
Долгожданное потепление. В Краснодарском крае перед выходными воздух прогреется почти до 30 °С

Лента новостей

Реклама на сайте