Краснодарцев приглашают обсудить распад СССР
В Краснодаре состоится лекция о распаде советской системы (12+)
Краснодарский образовательный проект «Популярная история» анонсировал лекцию «ХХ век в России: почему распался СССР». Встреча пройдет 24 мая.
Участники обсудят, почему прекратил существование Союз Советских Социалистических Республик, какие события этому предшествовали.
Недетские сказки:
Программа:
- какую роль сыграло забастовочное движение в этом процессе;
- какие партии первыми бросили вызов КПСС;
- что такое бархатные революции;
- почему не удалось преодолеть ни один межнациональный кризис;
- кто шел в авангарде парада суверенитетов;
- мог ли СССР уцелеть.
Историк Алена Дубиковская проведет встречу и расскажет обо всем перечисленном.
Официальной датой прекращения существования СССР считатается 26 декабря 1991 года. В этот день Совет Республик Верховного Совета принял декларацию о прекращении существования страны. Государственную самостоятельность обрели 15 республик.
Встреча состоится в центре притяжения «Пятница» по улице Тургенева, 14/1. Начало в 14:00. Стоимость участия 500 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 24 мая пройдет бесплатная лекция экономиста Павла Усанова о романе «Атлант расправил плечи».