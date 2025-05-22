Краснодарцев приглашают обсудить распад СССР

В Краснодаре состоится лекция о распаде советской системы (12+)

Участники обсудят, почему прекратил существование Союз Советских Социалистических Республик, какие события этому предшествовали.

Краснодарский образовательный проект «Популярная история» анонсировал лекцию «ХХ век в России: почему распался СССР». Встреча пройдет 24 мая.

Программа:

какую роль сыграло забастовочное движение в этом процессе;

какие партии первыми бросили вызов КПСС;

что такое бархатные революции;

почему не удалось преодолеть ни один межнациональный кризис;

кто шел в авангарде парада суверенитетов;

мог ли СССР уцелеть.

Историк Алена Дубиковская проведет встречу и расскажет обо всем перечисленном.

Официальной датой прекращения существования СССР считатается 26 декабря 1991 года. В этот день Совет Республик Верховного Совета принял декларацию о прекращении существования страны. Государственную самостоятельность обрели 15 республик.

Встреча состоится в центре притяжения «Пятница» по улице Тургенева, 14/1. Начало в 14:00. Стоимость участия 500 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.