Книга, изменившая мир. В Краснодаре пройдет бесплатная лекция экономиста о романе «Атлант расправил плечи»
Экономист из Европейского университета Павел Усанов расскажет краснодарцам об известном романе Айн Рэнд «Атлант расправил плечи»
Общественная организация «Правовая Россия» анонсировала на 24 мая бесплатную лекцию «Атлант расправил плечи: чему учит нас роман Айн Рэнд». Ее прочтет Павел Усанов, кандидат экономических наук из Европейского университета в Санкт-Петербурге.
«Атлант расправил плечи» — это философский роман-антиутопия американской писательницы российского происхождения Айн Рэнд (Алисы Розенбаум), опубликованный в 1957 году. Книга является художественным выражением философии объективизма, которая превозносит разум, индивидуализм, продуктивные достижения и рациональный эгоизм как высшую моральную ценность. Роман регулярно включают в списки самых влиятельных произведений XX века.
В своей лекции Павел Усанов расскажет, почему «Атлант расправил плечи» остается бестселлером на протяжении десятилетий, как он создавался и какое послание Айн Рэнд адресовала современному обществу. В центре внимания — философия объективизма, разработанная писательницей, и ее влияние на политические и экономические взгляды.
«Роман описывает, что происходит с обществом, когда оно лишается «атлантов» — предпринимателей, инженеров, ученых и философов, на плечах которых держится прогресс, — рассказал Усанов редакции Юга.ру. — Актуальность книги для современной России связана с необходимостью развития правового государства, где такие люди становятся локомотивом прогресса».
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Организатор лекции, общественная организация «Правовая Россия», занимается защитой прав граждан и реализует образовательные проекты для повышения политической грамотности. По словам руководителя организации Ахмеда Бесленея, цель таких мероприятий — помочь гражданам лучше понимать суть политических процессов, их исторические корни и механизмы принятия решений. «Политика — это система управления государством, но большинство людей не имеют четкого представления о ее основах. Наши лекции призваны это изменить», — рассказал Бесленей редакции Юга.ру.
В рамках образовательного проекта «Правовой России» планируются выступления политиков, политологов, экономистов, депутатов Госдумы и представителей местного самоуправления, а также круглые столы по актуальным темам.
Лекция состоится 24 мая в 16:00 по адресу: ул. Таманская, 180. Вход свободный, но требуется предварительная запись (по телефону +7 (988) 362-17-17 или в этом телеграм-аккаунте).
Павел Усанов — кандидат экономических наук, научный сотрудник Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге, директор института Хайека, автор четырех книг и YouTube-канала по экономике.
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