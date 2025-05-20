Книга, изменившая мир. В Краснодаре пройдет бесплатная лекция экономиста о романе «Атлант расправил плечи»

Общественная организация «Правовая Россия» анонсировала на 24 мая бесплатную лекцию «Атлант расправил плечи: чему учит нас роман Айн Рэнд». Ее прочтет Павел Усанов, кандидат экономических наук из Европейского университета в Санкт-Петербурге.

«Атлант расправил плечи» — это философский роман-антиутопия американской писательницы российского происхождения Айн Рэнд (Алисы Розенбаум), опубликованный в 1957 году. Книга является художественным выражением философии объективизма, которая превозносит разум, индивидуализм, продуктивные достижения и рациональный эгоизм как высшую моральную ценность. Роман регулярно включают в списки самых влиятельных произведений XX века.

В своей лекции Павел Усанов расскажет, почему «Атлант расправил плечи» остается бестселлером на протяжении десятилетий, как он создавался и какое послание Айн Рэнд адресовала современному обществу. В центре внимания — философия объективизма, разработанная писательницей, и ее влияние на политические и экономические взгляды.

«Роман описывает, что происходит с обществом, когда оно лишается «атлантов» — предпринимателей, инженеров, ученых и философов, на плечах которых держится прогресс, — рассказал Усанов редакции Юга.ру. — Актуальность книги для современной России связана с необходимостью развития правового государства, где такие люди становятся локомотивом прогресса».