Недетские сказки. В Краснодаре пройдет лекция о творчестве Пушкина

В Краснодаре филолог расскажет, что говорил сам Пушкин про свои волшебные истории (16+)

Александр Пушкин — один из самых авторитетных и известных литераторов первой трети XIX века. Еще при жизни он получил репутацию национального поэта. Часто Пушкина называют основоположником современного русского языка.

Начало лекции 24 мая в 18:00. Встреча пройдет по улице Ишунина, 2. Стоимость участия 1000 рублей, количество мест ограничено. Подробности уточняйте у организаторов.