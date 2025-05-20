Недетские сказки. В Краснодаре пройдет лекция о творчестве Пушкина
В Краснодаре филолог расскажет, что говорил сам Пушкин про свои волшебные истории (16+)
Культурное пространство «Спутник» анонсировало на 24 мая лекцию «Пушкин: недетские сказки». Встречу проведет филолог Анастасия Чернова.
Программа:
- Как работает сказочник, и почему не каждый сюжет может стать вечным?
- Чего мы не знаем про Арину Родионовну?
- Что говорил сам Пушкин про свои волшебные истории?
- Кто такие гиперборейцы, и как Крым связан с царем Салтаном?
- Какие таинственные теории складываются вокруг сказок?
- Можно ли расшифровать «Лукоморье»?
- Действительно ли в любимых сказках «зашиты» исторические события?
Александр Пушкин — один из самых авторитетных и известных литераторов первой трети XIX века. Еще при жизни он получил репутацию национального поэта. Часто Пушкина называют основоположником современного русского языка.
Начало лекции 24 мая в 18:00. Встреча пройдет по улице Ишунина, 2. Стоимость участия 1000 рублей, количество мест ограничено. Подробности уточняйте у организаторов.
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