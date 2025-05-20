В Темрюкском районе и Новороссийске готовятся к курортному сезону. Сколько пляжей будут работать летом?
В Краснодарском крае готовятся в курортному сезону. Специалисты обследуют дно и берега, благоустраивают прилегающие территории
20 мая глава Темрюкского района Федор Бабенков рассказал о подготовке к курортному сезону. Предстоящим летом будут функционировать 40 пляжей — 31 на Азовском и 9 на Черноморском побережьях.
«В настоящее время доступ на 9 пляжных территорий, где были зафиксированы выбросы нефтепродуктов, ограничен. Соответствующие предупреждающие знаки размещены на подходах к пляжам. Доступ на них станет возможным при получении соответствующего разрешения Роспотребнадзора», — добавил Бабенков.
Всего на курорте летом будут работать 353 гостиницы, 69 баз отдыха, 1 санаторий, 12 кемпингов, 6 пансионатов, 2 детских лагеря.
В тот же день о подготовке к сезону отчитался мэр Новороссийска Андрей Кравченко. Сейчас на курорте специалисты обследуют морское дно, чтобы устранить опасные предметы, и восстанавливают инфраструктуру зон отдыха.
В этом году в Новороссийске будут работать 28 пляжей. В Южной Озереевке и Алексино в зонах «Дельфин» и «Кристалл–2» оборудуют два новых спуска для комфортного захода в воду маломобильных групп населения.
Как писали Юга.ру, власти закрыли для посещения природный парк в Анапе из-за мазута.