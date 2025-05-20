В Темрюкском районе и Новороссийске готовятся к курортному сезону. Сколько пляжей будут работать летом?

В Краснодарском крае готовятся в курортному сезону. Специалисты обследуют дно и берега, благоустраивают прилегающие территории

20 мая глава Темрюкского района Федор Бабенков рассказал о подготовке к курортному сезону. Предстоящим летом будут функционировать 40 пляжей — 31 на Азовском и 9 на Черноморском побережьях.

«В настоящее время доступ на 9 пляжных территорий, где были зафиксированы выбросы нефтепродуктов, ограничен. Соответствующие предупреждающие знаки размещены на подходах к пляжам. Доступ на них станет возможным при получении соответствующего разрешения Роспотребнадзора», — добавил Бабенков.