В Краснодаре прошел третий фестиваль клубники. Собрали фото и впечатления посетителей

Гостей ждали ряды с ягодой и деликатесами, ярмарка ремесленных товаров, гигантский клубничный пирог, спортивная тренировка, казачья фланкировка, дефиле шляпок, концерты, кулинарные мастер-классы, анимация для детей и выставка местных мастеров. Для любителей фото подготовили тематические локации.

«Я слышала про этот фестиваль, но первые два раза не смогла посетить, потому что уезжала. Теперь наконец-то добралась и даже оделась по дресс-коду. В целом интересное мероприятие, мне все понравилось. Единственное, что смутило, — кусочки торта не раздавали бесплатно, а продавали. Я много где была на разных гастрономических фестивалях и наблюдала такое впервые», — рассказала одна из посетительниц.

Садоводы смогли выбрать рассаду клубники на ярмарке, а все желающие — обменяться растениями или книгами (их нужно было принести с собой).

Девушка по имени Лаура накануне фестиваля на протяжении четырех часов вместе с бабушкой создавала головной убор для конкурса шляпок. Она создала настоящий арт-объект — с конем, казачкой, пшеницей, подсолнухами и, конечно, клубникой. Именно она выиграла конкурс и получила многочисленные призы от партнеров.

Также организаторы разыгрывали подарки от спонсоров. Для участия нужно было соблюсти дресс-код: белый верх и красный низ.

Алексей приехал в Краснодар с женой и двумя детьми из Санкт-Петербурга специально на фестиваль клубники.

«Просто любим Кубань и клубнику. Уже успели купить тут несколько лотков и съесть. Планируем отправить детей на мастер-классы, а сами с супругой пойдем смотреть концерт и пробовать угощения. Пока всё нравится», — рассказал мужчина.