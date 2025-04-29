Блюда кавказской кухни, концерты, мастер-классы. В Карачаево-Черкесии пройдет трехдневный гастрофест

Карачаево-Черкесия

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  • © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

В Карачаево-Черкесии 13 июня стартует масштабный гастрофестиваль «Медовые водопады» (0+)

Телеграм-канал «Архыз24» сообщил, что в Карачаево-Черкесии с 13 по 15 июня пройдет масштабный гастрономический фестиваль «Медовые водопады». Его проведут на территории одноименного туристического комплекса.

Гостям предложат блюда кавказской кухни и локальные напитки. Запланированы мастер-классы, музыкальные выступления, фермерская ярмарка. Для любителей делать фото установят тематические арт-зоны.

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Главным событием фестиваля станет выставка кавказских сыров, где свою продукцию представят местные мастера. Также гости смогут узнать тонкости изготовления редких сортов и попробовать их на дегустации.

Туристический комплекс «Медовые водопады» находится в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии. Ближайший населенный пункт — Коммунстрой.

Как писали Юга.ру, курортный сезон в Анапе откроет эногастрономический фестиваль «Виноград». 

Еда Концерты отдых Развлечения Фестивали

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Блюда кавказской кухни, концерты, мастер-классы. В Карачаево-Черкесии пройдет трехдневный гастрофест
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