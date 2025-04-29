Блюда кавказской кухни, концерты, мастер-классы. В Карачаево-Черкесии пройдет трехдневный гастрофест
В Карачаево-Черкесии 13 июня стартует масштабный гастрофестиваль «Медовые водопады» (0+)
Телеграм-канал «Архыз24» сообщил, что в Карачаево-Черкесии с 13 по 15 июня пройдет масштабный гастрономический фестиваль «Медовые водопады». Его проведут на территории одноименного туристического комплекса.
Гостям предложат блюда кавказской кухни и локальные напитки. Запланированы мастер-классы, музыкальные выступления, фермерская ярмарка. Для любителей делать фото установят тематические арт-зоны.
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Главным событием фестиваля станет выставка кавказских сыров, где свою продукцию представят местные мастера. Также гости смогут узнать тонкости изготовления редких сортов и попробовать их на дегустации.
Туристический комплекс «Медовые водопады» находится в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии. Ближайший населенный пункт — Коммунстрой.
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