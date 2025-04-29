Блюда кавказской кухни, концерты, мастер-классы. В Карачаево-Черкесии пройдет трехдневный гастрофест

Телеграм-канал «Архыз24» сообщил, что в Карачаево-Черкесии с 13 по 15 июня пройдет масштабный гастрономический фестиваль «Медовые водопады». Его проведут на территории одноименного туристического комплекса.

Гостям предложат блюда кавказской кухни и локальные напитки. Запланированы мастер-классы, музыкальные выступления, фермерская ярмарка. Для любителей делать фото установят тематические арт-зоны.