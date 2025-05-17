Краснодарский экоцентр объявил акцию по сбору стеклянных стаканов

15 мая экоцентр «Чистая среда» объявил сбор стаканов из стекла. Приносить можно стаканы объемом 300-400 миллилитров. Они могут быть цветные или прозрачные, с рисунком или без него, но главное — в хорошем состоянии без сколов и трещин.

Собранную посуду будут использовать на праздновании дня рождения «Чистой среды» 25 мая. Таким образом экоцентр планирует сократить количество одноразовых отходов.