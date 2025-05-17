Краснодарский экоцентр объявил акцию по сбору стеклянных стаканов
Их будут использовать повторно
15 мая экоцентр «Чистая среда» объявил сбор стаканов из стекла. Приносить можно стаканы объемом 300-400 миллилитров. Они могут быть цветные или прозрачные, с рисунком или без него, но главное — в хорошем состоянии без сколов и трещин.
Собранную посуду будут использовать на праздновании дня рождения «Чистой среды» 25 мая. Таким образом экоцентр планирует сократить количество одноразовых отходов.
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Акция продлится до 24 мая. Приносить стаканы можно ежедневно с 12:00 до 20:00 в экоцентр «Чистая среда» по улице Одесской, 48В. Для посуды будет стоять отдельный контейнер.
Как писали Юга.ру, 18 мая в экоцентре «Чистая среда» пройдет бесплатная встреча разговорного клуба на английском.