Краснодарский экоцентр объявил акцию по сбору стеклянных стаканов

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

Их будут использовать повторно

15 мая экоцентр «Чистая среда» объявил сбор стаканов из стекла. Приносить можно стаканы объемом 300-400 миллилитров. Они могут быть цветные или прозрачные, с рисунком или без него, но главное — в хорошем состоянии без сколов и трещин.

Собранную посуду будут использовать на праздновании дня рождения «Чистой среды» 25 мая. Таким образом экоцентр планирует сократить количество одноразовых отходов.

Стало известно, куда переедет блошиный рынок Краснодара:

Акция продлится до 24 мая. Приносить стаканы можно ежедневно с 12:00 до 20:00 в экоцентр «Чистая среда» по улице Одесской, 48В. Для посуды будет стоять отдельный контейнер.

Как писали Юга.ру, 18 мая в экоцентре «Чистая среда» пройдет бесплатная встреча разговорного клуба на английском.

Город Краснодар Экология

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