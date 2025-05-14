Краснодарцев приглашают на встречу английского разговорного клуба

На мероприятии изучат названия различных фракций вторсырья, покажут их, чтобы наглядно увидеть и запомнить термины, проведут экскурсию по экоцентру, обсудят важность раздельного сбора отходов, а также отдохнут за чашкой чая. Организаторы рассказали Юга.ру, что в дальнейшем встречи будут проводить раз в месяц.