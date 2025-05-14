Краснодарцев приглашают на встречу английского разговорного клуба
Бесплатная встреча пройдет 18 мая
Экоцентр «Чистая среда» анонсировал первую встречу разговорного клуба на английском. Тема обсуждения — экология.
В Краснодаре пройдет «Ночь музеев» во дворе старинной кирхи:
На мероприятии изучат названия различных фракций вторсырья, покажут их, чтобы наглядно увидеть и запомнить термины, проведут экскурсию по экоцентру, обсудят важность раздельного сбора отходов, а также отдохнут за чашкой чая. Организаторы рассказали Юга.ру, что в дальнейшем встречи будут проводить раз в месяц.
Первая встреча английского клуба состоится 18 мая в 14:00 в экоцентре «Чистая среда» по улице Одесской, 48. Вход свободный. Нужна предварительная регистрация по ссылке.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 2 июня состоится очередная встреча клуба любителей сериалов.