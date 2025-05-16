В Краснодаре в ГМР эвакуировали припаркованные на обочинах авто после двух ДТП с детьми
В микрорайоне Гидростроителей убрали машины с обочин. Ранее там сбили двух школьников
16 мая телеграм-канал #GMRLIVE сообщил, что накануне днем на проспекте Знаменского работали четыре эвакуатора. Они убрали припаркованные на обочинах автомобили.
Однако к вечеру машины вновь поставили под запрещающими знаками. Еще очевидцы заметили школьников, передвигающихся по проезжей части на одном электросамокате.
Центр, район ж/д вокзала, Пашковка:
Напомним, что 14 и 15 мая на проспекте Знаменского в районе школы № 111 сбили двух детей. Школьники перебегали дорогу в неположенном месте. Один из водителей не заметил ребенка из-за брошенных вдоль дороги машин. Жители района обратились к властям с просьбой принять меры: установить «зебру», ограничить скорость и запретить парковку на обочинах.
Как писали Юга.ру, возле парка и стадиона «Краснодар» паркуют машины на газонах и тротуарах. Жители обвиняют в этом футбольных болельщиков.