В Краснодаре в ГМР эвакуировали припаркованные на обочинах авто после двух ДТП с детьми

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В микрорайоне Гидростроителей убрали машины с обочин. Ранее там сбили двух школьников

16 мая телеграм-канал #GMRLIVE сообщил, что накануне днем на проспекте Знаменского работали четыре эвакуатора. Они убрали припаркованные на обочинах автомобили.

Однако к вечеру машины вновь поставили под запрещающими знаками. Еще очевидцы заметили школьников, передвигающихся по проезжей части на одном электросамокате.

Центр, район ж/д вокзала, Пашковка:

Напомним, что 14 и 15 мая на проспекте Знаменского в районе школы № 111 сбили двух детей. Школьники перебегали дорогу в неположенном месте. Один из водителей не заметил ребенка из-за брошенных вдоль дороги машин. Жители района обратились к властям с просьбой принять меры: установить «зебру», ограничить скорость и запретить парковку на обочинах.

Как писали Юга.ру, возле парка и стадиона «Краснодар» паркуют машины на газонах и тротуарах. Жители обвиняют в этом футбольных болельщиков.

Автомобили Дороги ДТП Краснодар парковки

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В Краснодаре в ГМР эвакуировали припаркованные на обочинах авто после двух ДТП с детьми
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