Центр, район ж/д вокзала, Пашковка. С каких улиц Краснодара чаще всего эвакуируют машины

С начала 2025 года эвакуаторы убрали с улиц Краснодара больше 4,8 тыс. автомобилей. Где нарушают правила парковки?

14 апреля департамент транспорта Краснодара сообщил, что с 7 по 13 апреля эвакуаторы переместили на штраф-стоянку 302 автомобиля. Всего с начала года за парковку в неположенном месте эвакуировали 4816 машин.

В дептрансе также назвали улицы, с которых чаще всего эвакуировали машины: