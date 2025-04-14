Центр, район ж/д вокзала, Пашковка. С каких улиц Краснодара чаще всего эвакуируют машины
С начала 2025 года эвакуаторы убрали с улиц Краснодара больше 4,8 тыс. автомобилей. Где нарушают правила парковки?
14 апреля департамент транспорта Краснодара сообщил, что с 7 по 13 апреля эвакуаторы переместили на штраф-стоянку 302 автомобиля. Всего с начала года за парковку в неположенном месте эвакуировали 4816 машин.
В дептрансе также назвали улицы, с которых чаще всего эвакуировали машины:
- Район вокзала «Краснодар-1»: Товарная, Мира, Железнодорожная и Привокзальная площадь.
- Центр Краснодара: Комсомольская, Гоголя, Янковского, Братьев Дроздовых, Южная, Индустриальная, Пушкина, Постовая, Кондратенко, Октябрьская и Кубанская Набережная.
- Пашковский микрорайон: Лавочкина.
В центре Краснодара плата за парковку увеличится до 90 рублей за час:
Ранее в дептрансе сообщали о других улицах: Красной, Мира, Рашпилевской, Красина, Атарбековой и Бабушкина в Фестивальном микрорайоне, Восточно-Кругликовской.
Напомним, что городская штрафстоянка заработала в Краснодаре 1 апреля 2024 года. Мэрия Краснодара получает по 1 млн рублей в день от платных парковок.
Как писали Юга.ру, возле парка и стадиона «Краснодар» паркуют машины на газонах и тротуарах. Жители обвиняют в этом футбольных болельщиков.