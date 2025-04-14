Центр, район ж/д вокзала, Пашковка. С каких улиц Краснодара чаще всего эвакуируют машины

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

С начала 2025 года эвакуаторы убрали с улиц Краснодара больше 4,8 тыс. автомобилей. Где нарушают правила парковки?

14 апреля департамент транспорта Краснодара сообщил, что с 7 по 13 апреля эвакуаторы переместили на штраф-стоянку 302 автомобиля. Всего с начала года за парковку в неположенном месте эвакуировали 4816 машин.

В дептрансе также назвали улицы, с которых чаще всего эвакуировали машины:

  • Район вокзала «Краснодар-1»: Товарная, Мира, Железнодорожная и Привокзальная площадь.
  • Центр Краснодара: Комсомольская, Гоголя, Янковского, Братьев Дроздовых, Южная, Индустриальная, Пушкина, Постовая, Кондратенко, Октябрьская и Кубанская Набережная.
  • Пашковский микрорайон: Лавочкина.

В центре Краснодара плата за парковку увеличится до 90 рублей за час:

Ранее в дептрансе сообщали о других улицах: Красной, Мира, Рашпилевской, Красина, Атарбековой и Бабушкина в Фестивальном микрорайоне, Восточно-Кругликовской.

Напомним, что городская штрафстоянка заработала в Краснодаре 1 апреля 2024 года. Мэрия Краснодара получает по 1 млн рублей в день от платных парковок.

Как писали Юга.ру, возле парка и стадиона «Краснодар» паркуют машины на газонах и тротуарах. Жители обвиняют в этом футбольных болельщиков.

Автомобили Деньги Краснодар парковки Транспорт

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