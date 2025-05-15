В Краснодаре в микрорайоне Гидростроителей сбили двух школьников. Жители требуют пешеходный переход

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала #GMRLIVE
    © Скриншот фото из телеграм-канала #GMRLIVE

После двух ДТП с участием детей жители Гидростроя создали коллективное обращение и просят властей повлиять на ситуацию

Вечером 14 мая полиция Краснодара сообщила, что на проспекте Знаменского машина сбила 7-летнего школьника. Ребенок переходил дорогу вне пешеходного перехода, а водитель не успел затормозить. В УМВД добавили, ребенка доставили в больницу.

Утром 15 мая Госавтоинспекцая Кубани сообщила, что в этом же месте произошло еще одно ДТП с участием 9-летнего ребенка. Мальчик решил перебежать дорогу в неположенном месте. Водитель Nissan не увидел ребенка из-за припаркованных вдоль дороги автомобилей. В Госавтоинспекции добавили, что мальчик сейчас в больнице.

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Телеграм-канал #GMRLIVE сообщил, что после происшествий жители Гидростроя создали коллективное обращение на Госуслугах. Они просят властей сделать пешеходный переход или светофор в месте, где дети регулярно перебегают дорогу. Также они требуют ограничить скорость и запретить парковку по обочинам. Припаркованные авто загораживают обзор водителям.

«Неоднократно случались наезды на несовершеннолетних детей, школьников, которые в данном месте ежедневно сотнями переходят дорогу в направлении школы № 111. Просим содействовать решению данной проблемы», — говорится в обращении.

Госавтоинспекция Кубани призвала родителей напомнить детям о правилах дорожного движения и опасности переходить дорогу в неположенном месте.

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