Жителям Новороссийска воду снова будут давать по графику. Что случилось?

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Новороссийске прорвало магистральный водовод. Жителям вновь отключили воду

16 мая мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил в своем телеграм-канале об аварии на магистральном водоводе. Она произошла в 3:30 на улице Пограничной.

На кадрах видно, как струя воды бьет из разорванной трубы. Напор был настолько сильный, что на месте прорыва разломался асфальт.

В Краснодаре ежегодные отключения горячей воды будут короче:

Специалисты уже начали восстановительные работы. Кравченко заявил, что утром жители будут получать воду в штатном режиме. В течение дня организуют подвоз ресурса автоцистернами по заявкам.

Позже в телеграмм-канале «МЦУ Новороссийск» уточнили, что воду будут подавать с 6:00 до 9:00. Аварийные работы планируют завершить до 17:00. После жителям обещают восстановить водоснабжение.

Пользователи соцсетей отреагировали на новость и рассказали, что воду подавали не по графику:

«Штатным режимом даже и не пахнет! Мы на Мефодиевке и так получаем воду всю жизнь по графику! Сейчас воды нет никакой».

«А где же вода с 6:00? Ее нет».

«И на Фисанова воды нет! Где обещанная подача с 6».

«Анапское шоссе, воды нет с ночи никакой».

«Нет ничего более постоянного,чем извинения за «временные неудобства». Вчера отключили в штатном режиме в 19:50, сегодня вообще еще не включили».

Напомним, что предыдущее отключение воды в Новороссийске продлилось с 13 по 15 мая.

Как писали Юга.ру, у жителей Анапы до 26 мая не будет горячей воды.

Аварии Водоснабжение Город ЖКХ Новороссийск

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