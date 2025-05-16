Жителям Новороссийска воду снова будут давать по графику. Что случилось?
В Новороссийске прорвало магистральный водовод. Жителям вновь отключили воду
16 мая мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил в своем телеграм-канале об аварии на магистральном водоводе. Она произошла в 3:30 на улице Пограничной.
На кадрах видно, как струя воды бьет из разорванной трубы. Напор был настолько сильный, что на месте прорыва разломался асфальт.
В Краснодаре ежегодные отключения горячей воды будут короче:
Специалисты уже начали восстановительные работы. Кравченко заявил, что утром жители будут получать воду в штатном режиме. В течение дня организуют подвоз ресурса автоцистернами по заявкам.
Позже в телеграмм-канале «МЦУ Новороссийск» уточнили, что воду будут подавать с 6:00 до 9:00. Аварийные работы планируют завершить до 17:00. После жителям обещают восстановить водоснабжение.
Пользователи соцсетей отреагировали на новость и рассказали, что воду подавали не по графику:
«Штатным режимом даже и не пахнет! Мы на Мефодиевке и так получаем воду всю жизнь по графику! Сейчас воды нет никакой».
«А где же вода с 6:00? Ее нет».
«И на Фисанова воды нет! Где обещанная подача с 6».
«Анапское шоссе, воды нет с ночи никакой».
«Нет ничего более постоянного,чем извинения за «временные неудобства». Вчера отключили в штатном режиме в 19:50, сегодня вообще еще не включили».
Напомним, что предыдущее отключение воды в Новороссийске продлилось с 13 по 15 мая.
Как писали Юга.ру, у жителей Анапы до 26 мая не будет горячей воды.