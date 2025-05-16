Жителям Новороссийска воду снова будут давать по графику. Что случилось?

Специалисты уже начали восстановительные работы. Кравченко заявил, что утром жители будут получать воду в штатном режиме. В течение дня организуют подвоз ресурса автоцистернами по заявкам.



Позже в телеграмм-канале «МЦУ Новороссийск» уточнили, что воду будут подавать с 6:00 до 9:00. Аварийные работы планируют завершить до 17:00. После жителям обещают восстановить водоснабжение.



Пользователи соцсетей отреагировали на новость и рассказали, что воду подавали не по графику:



«Штатным режимом даже и не пахнет! Мы на Мефодиевке и так получаем воду всю жизнь по графику! Сейчас воды нет никакой».



«А где же вода с 6:00? Ее нет».



«И на Фисанова воды нет! Где обещанная подача с 6».



«Анапское шоссе, воды нет с ночи никакой».



«Нет ничего более постоянного,чем извинения за «временные неудобства». Вчера отключили в штатном режиме в 19:50, сегодня вообще еще не включили».