Жителям Новороссийска воду будут подавать только утром и вечером. Сколько дней продлятся ограничения?

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Новороссийске с 13 по 15 мая временно ограничат подачу воды

МУП «Водоканал Новороссийска» сообщило, что с 13 по 15 мая в городе начнутся массовые отключения воды. 

В этот период жителям будут подавать воду по графику: утром — с 6:00 до 9:00 и вечером — с 18:00 до 21:00. Автоцистерны также будут подвозить воду по заявкам.

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Ограничения связаны с тем, что на Троицком групповом водопроводе будут проводить реконструкцию электросети на насосной станции.

Как писали Юга.ру, в Новороссийске не разрешат строить новые ЖК из-за проблем с водоснабжением.

Водоснабжение ЖКХ Новороссийск

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