Жителям Новороссийска воду будут подавать только утром и вечером. Сколько дней продлятся ограничения?
В Новороссийске с 13 по 15 мая временно ограничат подачу воды
МУП «Водоканал Новороссийска» сообщило, что с 13 по 15 мая в городе начнутся массовые отключения воды.
В этот период жителям будут подавать воду по графику: утром — с 6:00 до 9:00 и вечером — с 18:00 до 21:00. Автоцистерны также будут подвозить воду по заявкам.
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