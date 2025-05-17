Вышел трейлер юридического сериала «Все честно» с Ким Кардашьян
Вышел первый трейлер нового сериала Райана Мерфи про женскую юридическую фирму (18+)
Стриминговый сервис Hulu представил первый трейлер шоу «Все честно». Это юридическая драма и новый проект Райана Мерфи («Американская история ужасов», «Американская история преступлений», «Части тела», «Вражда», «Ешь, молись, люби», «9-1-1», «Поза», «Голливуд», «Рэтчед»).
Женщины-адвокаты покидают юридические фирмы, чтобы открыть свою собственную в самом центре Лос-Анджелеса. Специализироваться они будут на разводах знаменитостей.
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Главную роль исполнила Ким Кардашьян. В сериале также снимались Наоми Уоттс, Гленн Клоуз, Сара Полсон, Ниси Нэш-Беттс и Теяна Тейлор.
Всего в первом сезоне выйдет восемь серий. Премьера состоится осенью.
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