Вышел трейлер юридического сериала «Все честно» с Ким Кардашьян

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  • Кадр из трейлера к юридическому сериалу «Все честно» © Скриншот видео с Rutube-канала MelorFilm
    Кадр из трейлера к юридическому сериалу «Все честно» © Скриншот видео с Rutube-канала MelorFilm

Вышел первый трейлер нового сериала Райана Мерфи про женскую юридическую фирму (18+)

Стриминговый сервис Hulu представил первый трейлер шоу «Все честно». Это юридическая драма и новый проект Райана Мерфи («Американская история ужасов», «Американская история преступлений», «Части тела», «Вражда», «Ешь, молись, люби», «9-1-1», «Поза», «Голливуд», «Рэтчед»).

Женщины-адвокаты покидают юридические фирмы, чтобы открыть свою собственную в самом центре Лос-Анджелеса. Специализироваться они будут на разводах знаменитостей.

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Главную роль исполнила Ким Кардашьян. В сериале также снимались Наоми Уоттс, Гленн Клоуз, Сара Полсон, Ниси Нэш-Беттс и Теяна Тейлор.

Всего в первом сезоне выйдет восемь серий. Премьера состоится осенью.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 2 июня пройдет обсуждение сериалов «Умираю, как хочу секса» и «Невозможно поверить».

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