В Краснодаре можно посмотреть и обсудить с экспертом аниме о войне «В этом уголке мира»

Краснодарский край

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  • Кадр из мультфильма «В этом уголке мира» © Скриншот видео с Rutube-канала «Анимач — аниме онлайн»
    Кадр из мультфильма «В этом уголке мира» © Скриншот видео с Rutube-канала «Анимач — аниме онлайн»

Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить японский мультфильм о войне и ее последствиях (0+)

Образовательный проект Renaissance анонсировал показ анимации «В этом уголке мира» 2016 года в рамках кинопроекта «Параллакс». 

Девушка Судзу Урано выходит замуж и переезжает к мужу из родной Хиросимы в портовый город Куре. Начинается Вторая мировая война, и жизнь на новом месте становится для героини не такой радужной, как она себе представляла.

Смертельный марафон:

«Это не просто фильм о войне. Это история о том, как сердце способно оставаться теплым, даже когда вокруг все рушится», — рассказали организаторы.

После просмотра состоится обсуждение фильма с киноэкспертом Владом Балабановым.

Начало в 20:00. Входной билет стоит 400 рублей. Показ пройдет в кофейне «Анатомия кофе» по улице Чапаева, 92.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 2 июня пройдет обсуждение сериалов «Умираю, как хочу секса» и «Невозможно поверить».

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