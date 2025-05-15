В Краснодаре можно посмотреть и обсудить с экспертом аниме о войне «В этом уголке мира»
Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить японский мультфильм о войне и ее последствиях (0+)
Образовательный проект Renaissance анонсировал показ анимации «В этом уголке мира» 2016 года в рамках кинопроекта «Параллакс».
Девушка Судзу Урано выходит замуж и переезжает к мужу из родной Хиросимы в портовый город Куре. Начинается Вторая мировая война, и жизнь на новом месте становится для героини не такой радужной, как она себе представляла.
Смертельный марафон:
«Это не просто фильм о войне. Это история о том, как сердце способно оставаться теплым, даже когда вокруг все рушится», — рассказали организаторы.
После просмотра состоится обсуждение фильма с киноэкспертом Владом Балабановым.
Начало в 20:00. Входной билет стоит 400 рублей. Показ пройдет в кофейне «Анатомия кофе» по улице Чапаева, 92.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 2 июня пройдет обсуждение сериалов «Умираю, как хочу секса» и «Невозможно поверить».