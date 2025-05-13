Власти Геленджика объявили дату начала курортного сезона

В Геленджике курортный сезон стартует 1 июня. На курорте будут работать 74 пляжа

Мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщил в своем телеграм-канале, что официально купальный сезон начнется на курорте 1 июня. В этом году будут работать 74 городских пляжа — на три больше, чем в прошлом году.



Сейчас прибрежные территории готовят к приему отдыхающих и устанавливают там необходимую инфраструктуру.

Отметим, что пляжи Геленджика откроют уже 15 мая. В этом году там ожидается еще больший наплыв туристов из-за недоступности Анапы — до 4,7 млн отдыхающих.



Также туроператоры предположили, что летом цены на размещение в отелях Геленджика вырастут более чем на 20% .



Напомним, что купальный сезон в Новороссийске и в Крыму откроется 1 июня. В Сочи пляжи заработали 1 мая.