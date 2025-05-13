Сочинский нацпарк предупредил туристов об опасности енотов

Животные могут нападать и быть переносчиками опасных болезней

Национальный парк Сочи напомнил туристам об опасности контакта с енотами-полоскунами. «Миловидные» зверьки являются переносчиками бешенства, трихинеллеза, гельминтов и других болезней, а также могут травмировать человека: напасть, укусить, поцарапать.

Ежегодно в нацпарке раскладывают вакцину от бешенства среди животных, но безопасность посетителей зависит от них самих.

Встреча с енотом не доставит неудобств, если соблюдать чистоту и не оставлять остатки пищи, которые могут привлечь зверька, держать дистанцию, не приманивать животное и отпугнуть при встрече. При нападении енота-полоскуна необходимо немедленно обратиться в медпункт.