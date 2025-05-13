Сочинский нацпарк предупредил туристов об опасности енотов
Животные могут нападать и быть переносчиками опасных болезней
Национальный парк Сочи напомнил туристам об опасности контакта с енотами-полоскунами. «Миловидные» зверьки являются переносчиками бешенства, трихинеллеза, гельминтов и других болезней, а также могут травмировать человека: напасть, укусить, поцарапать.
Ежегодно в нацпарке раскладывают вакцину от бешенства среди животных, но безопасность посетителей зависит от них самих.
Встреча с енотом не доставит неудобств, если соблюдать чистоту и не оставлять остатки пищи, которые могут привлечь зверька, держать дистанцию, не приманивать животное и отпугнуть при встрече. При нападении енота-полоскуна необходимо немедленно обратиться в медпункт.
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В Краснодарский край енот-полоскун был привезен в 1951 году и выпущен в Горячеключевском районе. Животные расселялись с северо-запада на юго-восток и к 1959 году стали встречаться в Туапсе и на побережье реки Мзымта. Сейчас животные массово расселились до реки Псоу и представляют угрозу не только человеку, но и природе: поедают краснокнижных колхидских жаб, разрушают гнезда птиц, уничтожают яйца черепах.
Хотя в 2018 году сотрудники Сочинского нацпарка рекомендовали разрешить любительско-спортивную охоту на енотов-полоскунов, сейчас в парке охота на диких животных, в том числе и на енотов, запрещена.
Как писали Юга.ру, Сочинский нацпарк в 2024 году просил разрешить охоту на енотов.