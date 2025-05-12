В Краснодаре на бульваре Ушакова вырубили молодые деревья

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала «Vokryg Rossinskogo» https://t.me/vokryg_rossinskogo/20880
    © Скриншот из телеграм-канала «Vokryg Rossinskogo» https://t.me/vokryg_rossinskogo/20880

На улице Командорской в Краснодаре вырубили недавно посаженные деревья для строительства коллектора

12 мая в телеграм-канале краснодарского микрорайона Россинского появились кадры вырубленных деревьев. Жители обнаружили поваленные растения на бульваре Ушакова на улице Командорской.

Очевидцы сообщили, что среди деревьев были Павловнии, которые краснодарцы выращивали сами.

Мэрия Краснодара отказалась поливать высаженные ей деревья:

«Прямо сейчас вырубают деревья на бульваре на улице Командорской. Большие, молодые, здоровые. Те деревья, которые мы высаживали с жителями. Краснодарцы выращивали Павловнии из семян», — написали в телеграм-канале общественного центра «Помоги городу».

По данным из соцсетей, рабочие приехали без порубочного билета. Молодые деревья обещают пересадить с одного участка на другой, а многолетние спиливать. При этом автополива у растений не будет.

На обращения жителей в администрации ответили, что сквер Ушакова «не находится в пользовании муниципального казенного учреждения «Управление коммунального хозяйства и благоустройства» Краснодара. В связи с этим проведение мероприятий по восстановлению надлежащего состояния указанной территории приведет к нецелевому использованию бюджетных средств».

Ситуацию прокомментировал замдиректора департамента городского хозяйства и ТЭК Евгений Истоминов. По его словам, «расчистка территории» необходима для строительства нового коллектора. А порубочные билеты рабочим были выданы.

  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты»
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты»

Как писали Юга.ру, в Краснодаре во время реконструкции сквера на ЮМР вырубили деревья.

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В Краснодаре на бульваре Ушакова вырубили молодые деревья
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