В Краснодаре на бульваре Ушакова вырубили молодые деревья

12 мая в телеграм-канале краснодарского микрорайона Россинского появились кадры вырубленных деревьев. Жители обнаружили поваленные растения на бульваре Ушакова на улице Командорской. Очевидцы сообщили, что среди деревьев были Павловнии, которые краснодарцы выращивали сами.

«Прямо сейчас вырубают деревья на бульваре на улице Командорской. Большие, молодые, здоровые. Те деревья, которые мы высаживали с жителями. Краснодарцы выращивали Павловнии из семян», — написали в телеграм-канале общественного центра «Помоги городу».



По данным из соцсетей, рабочие приехали без порубочного билета. Молодые деревья обещают пересадить с одного участка на другой, а многолетние спиливать. При этом автополива у растений не будет.

На обращения жителей в администрации ответили, что сквер Ушакова «не находится в пользовании муниципального казенного учреждения «Управление коммунального хозяйства и благоустройства» Краснодара. В связи с этим проведение мероприятий по восстановлению надлежащего состояния указанной территории приведет к нецелевому использованию бюджетных средств».



Ситуацию прокомментировал замдиректора департамента городского хозяйства и ТЭК Евгений Истоминов. По его словам, «расчистка территории» необходима для строительства нового коллектора. А порубочные билеты рабочим были выданы.