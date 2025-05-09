Краснодарцы рассказали, сколько денег им необходимо для идеального отпуска

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Жителям Краснодара на идеальный отпуск требуется 190 тыс. рублей на неделю

6 мая пресс-служба SuperJob сообщила Юга.ру, что в 2025 году краснодарцы могут потратить на отпуск около 60 тыс. рублей на одного человека за неделю. При этом, по мнению горожан, идеальный отдых обошелся бы в 190 тыс. на одного.

В ходе опроса 18% жителей Краснодара заявили, что денег на отпуск в этом году у них нет.

Скоро купаться?:

По данным аналитиков, в 2025 году россияне могут выделить на недельный отдых в среднем 52 тыс. рублей, а на идеальный — 190 тыс. По сравнению с 2024 годом средний отпускной бюджет вырос на 4%, а предполагаемая стоимость — на 9%. Каждый четвертый россиянин (24%) рассказал, что не может позволить себе отдых.

У жителей РФ до 35 лет бюджет на отпуск в среднем составляет 55 тыс. рублей, а старше 45 лет — 50 тыс. При этом самые высокие запросы на отдых мечты у опрошенных от 35 до 45 лет (200 тыс. рублей).

Напомним, что власти Геленджика планируют открыть пляжи к 15 мая, а в Новороссийске купальный сезон стартует 1 июня.

Как писали Юга.ру, в Сочи в этом сезоне заработают 180 пляжей, а в Крыму к приему туристов подготовят более 340 прибрежных территорий.

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