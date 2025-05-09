Краснодарцы рассказали, сколько денег им необходимо для идеального отпуска

6 мая пресс-служба SuperJob сообщила Юга.ру, что в 2025 году краснодарцы могут потратить на отпуск около 60 тыс. рублей на одного человека за неделю. При этом, по мнению горожан, идеальный отдых обошелся бы в 190 тыс. на одного. В ходе опроса 18% жителей Краснодара заявили, что денег на отпуск в этом году у них нет.

По данным аналитиков, в 2025 году россияне могут выделить на недельный отдых в среднем 52 тыс. рублей, а на идеальный — 190 тыс. По сравнению с 2024 годом средний отпускной бюджет вырос на 4%, а предполагаемая стоимость — на 9%. Каждый четвертый россиянин (24%) рассказал, что не может позволить себе отдых.

У жителей РФ до 35 лет бюджет на отпуск в среднем составляет 55 тыс. рублей, а старше 45 лет — 50 тыс. При этом самые высокие запросы на отдых мечты у опрошенных от 35 до 45 лет (200 тыс. рублей).