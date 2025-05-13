В Краснодаре в кино покажут черную комедию «Как заработать на убийстве»
С 15 мая в краснодарских кинотеатрах будут показывать фильм о супружеской паре, которая пустилась во все тяжкие (18+)
15 мая на экраны краснодарских кинотеатров выйдет французский фильм «Как заработать на убийстве». Лента представляет собой комедийный криминальный триллер.
События развиваются во французской глубинке. Главный герой Мишель — простой фермер, который выращивает елки и находится по уши в долгах, но все равно верит в лучшее. В один не очень хороший день, когда герой едет на работу, на проезжую часть выпрыгивает медведь, и машину заносит. Только вот Мишель бежит не в полицию, а к жене Кати, которая помогает маскировать следы. Внезапно сладкая парочка находит сумку, до верху набитую деньгами.
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Режиссером выступил Франк Дюбоск («Попробуй подкати», «Парни не танцуют», «Махнемся телами»). Главные роли исполнили Франк Дюбоск, Лор Калами, Бенуа Пульворд, Жозефин де Мо, Ким Ижлен, Мехди Мескар.
Посмотреть фильм «Как заработать на убийстве» можно будет в кинотеатрах сетей «Формула кино», «Каро» и «Монитор».
Как писали Юга.ру, в Краснодаре в кино показывают приключенческое фэнтези «Очи» с Уиллемом Дефо и Эмили Уотсон.