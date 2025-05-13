В Краснодаре в кино покажут черную комедию «Как заработать на убийстве»

С 15 мая в краснодарских кинотеатрах будут показывать фильм о супружеской паре, которая пустилась во все тяжкие (18+)

15 мая на экраны краснодарских кинотеатров выйдет французский фильм «Как заработать на убийстве». Лента представляет собой комедийный криминальный триллер.

События развиваются во французской глубинке. Главный герой Мишель — простой фермер, который выращивает елки и находится по уши в долгах, но все равно верит в лучшее. В один не очень хороший день, когда герой едет на работу, на проезжую часть выпрыгивает медведь, и машину заносит. Только вот Мишель бежит не в полицию, а к жене Кати, которая помогает маскировать следы. Внезапно сладкая парочка находит сумку, до верху набитую деньгами.