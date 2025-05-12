В Краснодаре ремонтируют фасад Екатерининского зала. Молодожены недовольны

Пресс-служба краснодарского дворца бракосочетаний «Екатерининский зал» сообщила , что 30 апреля стартовал ремонт фасада здания. Главный вход сейчас закрыт. Попасть в здание можно со стороны «Хрустального зала» по Ростовскому шоссе.

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В социальных сетях Екатерининского зала краснодарцы стали возмущаться, что их заранее не предупредили о ремонте здания.

«Не могу сдержать свое возмущение и крайнее недовольство! Почему вы не предупреждаете и не уведомляете об этом заранее?! Многие планируют свое мероприятие за год. Кроме того, планируют время фотосессии в ЗАГСе, а вместо красивого места получают ремонт и испорченное настроение», — написала Валерия.

Сотрудница Екатерининского зала ответила, что работники учреждения не решают, когда начинать ремонт, и никак не влияют на его сроки. Она добавила, что выбрано оптимальное время, когда позволяет погода и зал не сильно загружен.

История Екатерининского зала по улице Офицерской, 47 берет начало еще с 1950-х годов, когда здесь располагался дом культуры завода измерительных приборов (ДК ЗИП). В здании проводили концерты, детские утренники, танцевальные вечера, молодежные дискотеки и кинопоказы.



В 1990-х годах ДК ЗИП начал приходить в упадок. Для погашения долгов здание продали администрации края. Изначально планировалось создать на его базе молодежный центр, но потом решили превратить в дворец бракосочетаний. Строительные работы длились пять лет и завершились в 2013 году.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре отремонтировали ЗАГС на улице Гимназической. На это потратили 86 млн рублей.